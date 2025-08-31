augusztus 31., vasárnap

41 perce

És azt tudja legalább, hol volt a muhi csata?... Meg fog lepődni: nem ott

Címkék#boon video#muhi csata#tatárjárás#tévhit#Muhi

Már semmi sem biztos? – kérdezi ijedten a modern/posztmodern világ szülötte. Amiket történelmi tényeknek tudtunk-hittünk, sem minden igaz vagy úgy igaz, ahogy valaha megtanultuk. A muhi csata véletlenül sem ott zajlott, ahol ma az emlékműve áll.

Ez a Muhi nem az a Muhi, azaz Mohi. Ez, a mai, amit ismerünk, ami mellett a 35-ös út elhalad, nem azonos a valaha volt Mohival, aminek területen napjainkban az M30-as autópálya miskolci (nyugati) bekötőútja megy keresztül. A muhi csata emlékműve tehát jóval odébb található (2018 óta), mint ahol közel nyolc évszázaddal korábban megütköztek a magyar és mongol haderők.

muhi csata
Muhi csata: ma ott „játsszák el”, de valaha messzebb volt
Fotó: Ádám János

Muhi csata: inkább Sajó-menti csata!

A lényeg így szól: „a 13. században két település állt itt a jelentős hadi és kereskedelmi út mellett: Mohi mezőváros és Poga falu. Az 1941. április 11-12-én lezajlott csatát követően a település megsemmisült, csak a 14. századra települt be újra. A török pusztítások 1526-ban, 1541-ben és 1583-ban is sújtották a települést. A mezőkeresztesi csata (1596) után végleg elpusztult és pusztává vált. Poga a 18. században újra benépesült, 1928-ban pedig átnevezték Muhira, az egykori csata emlékére.”Tehát amit ma a híres történelmi emlékhelynek tartunk, az a valaha volt Poga falu. Az egykori Mohi pedig mára nem létezik. Szóval hol is volt az a bizonyos csata, és miként estek a nevezetes események? A témára egy a napokban a népszerű hírportálon megjelent cikk hívta fel a figyelmünket, ami nyomán a Boon.hu alaposabban utánaolvasott a dolognak.
A fő forrásunk a Wikipedia online lexikon szócikke volt (tudományos forrásokra alapozva).

A Sajó-menti csata vagy közismert nevén muhi csata a mongolok és a magyar király szövetséges serege közötti fő ütközet volt a mongolok Kárpát-medencébe való betörése után. A magyar történelem egyik legjelentősebb középkori csatája, egyben az ország elleni tatárjárás legnagyobb összecsapása volt. 1241. április 11–12-én a Sajó hídjánál, az akkori Mohi közelében a Batu kán és Szubotáj vezette mongolok megsemmisítő vereséget mértek IV. Béla király seregére. A csata kimenetele megnyitotta az utat a tatárdúlás előtt, amely aztán végigsöpört Magyarországon. Bár a magyar sereg döntő csatát vesztett, a mongoloknak nem sikerült elfogniuk a királyt.

A csata helyszíne a mai Google-térképen
Forrás: Google Maps 

A mongol sereg Erdély felől támadott, a magyarok Pestről indult ellenük.

E hírre Batu kán magához rendelte szanaszét portyázó csapatait, és a magyar hadsereg előtt lassan visszavonuló mongol hadat a Sajó bal partján, a Sajó, Hernád és Takta által képezett szögletben központosította. Vele szemben, a Sajó jobb partján elterülő mohi pusztán ütött tábort a magyar hadsereg.

A sztori jóval bonyolultabb, mint a felületes iskolai/történelmi ismereteink alapján gondolnánk, vagyis hogy ez egy ab ovo vesztes csata lett volna. Valójában több szakaszból állt az összecsapás. Tény, hogy a „hazaiak” megelőzően már több vereséget szenvedtek, sok volt a belső ellentét, széthúzás. Mohinál is kedvezőtlen stratégiának számított, hogy „Béla [király] a magyar csapatokat egy tömegben csoportosította. Sátor sátor mellett állott, az egész tábort szekérvár vette körül. A magyarok hosszadalmas ellenállásra is felkészültek, mert a szekereket nem csak összeláncolták, hanem közötte pajzsfalakat is képeztek. A tábor (feltehetően a rendelkezésre álló szekerek korlátozott száma miatt) aránylag kis térre szorítva készült, emiatt a magyar hadsereg a döntő pillanatban nem volt képes kifejlődni, harcrendbe állni.”

A „Sajó-menti csata lefolyása” („A térkép csak megközelítő pontosságú. Akkoriban a Sajó másképp kanyargott és a táborok helyszíne, a falvak, illetve a hidak elhelyezkedése is csak feltételezett. A szekérvár elhelyezkedése és mérete sem feltétlen tükrözi a valóságost.”)
Forrás: Wikipedia / Bánlaky (Breit) József - Bánlaky József

Ezt követően mégis a keresztény erők kerültek előnybe, a hídnál visszaszorították a hódítókat, és azt is hitték, hogy győztek... Batu kán és Szubotáj azonban újra támadtak, gázlót is találtak a folyón, így két oldalról tudták szorítani a magyarokat, kőhajító gépeket és halálos nyílzáport vetettek be, sőt, kezdetleges „rakétákat” is (kínai forrásból) vagy gyújtóbombákat. (Elképzelhető, hogy ez volt a lőpor első megjelenése az európai hadtörténelemben.) S bár a magyar oldalon akadt hősies ellenállás, összességében mégis zűrzavar keletkezett a táborban és idővel vissza kellett vonulni, a vége fejvesztett menekülés lett. A tatárjárás fogalma pedig máig élő trauma országunk történelmében, kultúrájában.

A téma szépirodalmi feldolgozásai:

  • Petry Csaba: A fehér ló
  • Karczag György: Zúgó nyilak (történelmi regény)
  • Kodolányi János: A vas fiai
  • Tóth Árpád: A muhi-pusztán
  • Makkai Sándor: Sárga vihar. Tatárjárás (történeti regény)

Tóth Árpád: A muhi-pusztán

A kékselyem mezőn itt állt az éji őrszem,
Feszült, csontos kezében ezüst-pengéjü szerszám,
Fakón csillant a hold, mint egy meredt, bús tört szem
A tikkadt sóhajú ég szederjes, szürke arcán...

S amíg csöndben pihent a zsúfolt nagy szekérvár,
S közbül rakott tüzek nyers, sárga füstje szállott,
Vasszínü keselyűkkel megtelt a néma tér már,
S várták a vijjogók a véres napvilágot...

A bús, halvány király virrasztott bőrös ágyán,
És nézte: függönyén hány kék, vonagló árny van.
Bolyhos lepkék libegtek az ezüst mécs rőt lángján,
S egy vak szú fúrt sebet az ében sátorfában...

A barna erdők mélyén már jött a bősz tatárhad,
Hörgő avar között kúszott meggörbült testtel,
Mint vérivásra kelt, csíkos bőrű, szikár vad,
S Batu keskeny szemében zöldes láng sercegett fel...

Aztán omlott az ős vér, mint drága, barna ó-bor,
S a hantot nyögve túrta az összefojtott jó had,
Futott szegény király, az immár koldus, kóbor,
S félévig szűlt hullát az ájult, sápadt Sajó-hab...

Most borzong puha éj itt, mint fekete hattyútoll,
És míg gyors gőzösünk futó fénye világol,
Ébred egy szőke apród, s egy ósdi nótát dúdol
Szép barna paripás, jó barna daliákról...

