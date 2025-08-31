És azt tudja legalább, hol volt a muhi csata?... Meg fog lepődni: nem ott

Ez a Muhi nem az a Muhi, azaz Mohi. Ez, a mai, amit ismerünk, ami mellett a 35-ös út elhalad, nem azonos a valaha volt Mohival, aminek területen napjainkban az M30-as autópálya miskolci (nyugati) bekötőútja megy keresztül. A muhi csata emlékműve tehát jóval odébb található (2018 óta), mint ahol közel nyolc évszázaddal korábban megütköztek a magyar és mongol haderők.

Muhi csata: ma ott „játsszák el”, de valaha messzebb volt

Fotó: Ádám János

Muhi csata: inkább Sajó-menti csata!

A lényeg így szól: „a 13. században két település állt itt a jelentős hadi és kereskedelmi út mellett: Mohi mezőváros és Poga falu. Az 1941. április 11-12-én lezajlott csatát követően a település megsemmisült, csak a 14. századra települt be újra. A török pusztítások 1526-ban, 1541-ben és 1583-ban is sújtották a települést. A mezőkeresztesi csata (1596) után végleg elpusztult és pusztává vált. Poga a 18. században újra benépesült, 1928-ban pedig átnevezték Muhira, az egykori csata emlékére.”Tehát amit ma a híres történelmi emlékhelynek tartunk, az a valaha volt Poga falu. Az egykori Mohi pedig mára nem létezik. Szóval hol is volt az a bizonyos csata, és miként estek a nevezetes események? A témára egy a napokban a népszerű hírportálon megjelent cikk hívta fel a figyelmünket, ami nyomán a Boon.hu alaposabban utánaolvasott a dolognak.

A fő forrásunk a Wikipedia online lexikon szócikke volt (tudományos forrásokra alapozva).

A Sajó-menti csata vagy közismert nevén muhi csata a mongolok és a magyar király szövetséges serege közötti fő ütközet volt a mongolok Kárpát-medencébe való betörése után. A magyar történelem egyik legjelentősebb középkori csatája, egyben az ország elleni tatárjárás legnagyobb összecsapása volt. 1241. április 11–12-én a Sajó hídjánál, az akkori Mohi közelében a Batu kán és Szubotáj vezette mongolok megsemmisítő vereséget mértek IV. Béla király seregére. A csata kimenetele megnyitotta az utat a tatárdúlás előtt, amely aztán végigsöpört Magyarországon. Bár a magyar sereg döntő csatát vesztett, a mongoloknak nem sikerült elfogniuk a királyt.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!