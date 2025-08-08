1 órája
Motoros kaszkadőr szeli át a borsodi kisváros utcáit!
Látványos show, veterán felvonulás, és adrenalin egy helyen. Érkezik a nyár egyik leglátványosabb eseménye egy borsodi kisvárosba. Bátor Zoltán motoros kaszkadőr hódítja meg a várost a Csáti Kavalkádon.
Mezőcsát izgalmas programmal készült
Forrás: Facebook/Mezőcsát képekben
Mezőcsát augusztus 9-én a motorok és a veterán járművek fővárosává változik. A Mezőcsáti Motoros és Veterán Club megrendezi a Csáti Kavalkád – Motoros és Veterán Találkozót, amely nemcsak a járműrajongóknak, hanem bárkinek garantálja a felejthetetlen élményeket. A nap egyik leglátványosabb eleme a motoros kaszkadőr bemutató lesz.
Motoros kaszkadőr szeli az utakat
A kavalkád reggel 8 órakor indul a gyülekezővel. 10 órakor kezdődik a látványos veterán felvonulás, amikor a múlt század legendás járgányai dübörögnek végig Mezőcsát utcáin. A nap egyik csúcspontja 11:30-kor lesz, amikor Bátor Zoltán kaszkadőr tart lélegzetelállító motoros bemutatót. Aki már látta, tudja, hogy a férfi nem ismer lehetetlent a motor nyergében.
Díjakat is osztanak!
13 órakor ügyességi versenyek következnek, ahol a résztvevők bizonyíthatják, nemcsak szép, hanem jól is vezethető gépeik vannak. A nap zárásaként 15 órakor díjkiosztó lesz, ahol a legjobbak elismerést kapnak. A legkisebbek sem maradnak járgány nélkül, a Mosoly Járat, vagyis a gyerekeknek szóló mini vonat várja őket.
A rendezvényen való részvétel ingyenes.
Egy csapat egyetemista tűnt fel a zempléni faluban, elképesztő amit csináltak!