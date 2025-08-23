augusztus 23., szombat

Jó program

2 órája

A molnárkalácsot ünneplik ma Borsodnádasdon

Címkék#Borsodnádasd#fesztivál#molnárkalács#molnárkalács fesztivál#program#helytörténet

Több százan sütik ma a finomságot Borsodnádasdon. A molnárkalács fesztivál 16. alkalommal várja ma vendégeit.

A molnárkalácsot ünneplik ma Borsodnádasdon

A két évvel ezelőtti fesztiválon

Fotó: boon, ME

A régmúlt hagyományából a mai kor jellegzetes és a városra jellemző édességévé vált a molnárkalács. A Borsodnádasdi Lemezgyárban készültek annak idején az ostyasütők, a finom illatú és ízű ostya a környék védjegyévé vált. A gyár már a múlté, a finomság azonban maradt. A fesztivál mindig ünnep a nádasdiak számára, 16 éve már, hogy rendszeresen megszervezik.

molnárkalács
Ime, a molnárkalács. És még az illata milyen ínycsiklandozó!  Fotó: boon-archív

Molnárkalács évről évre

A XVI. Borsodnádasdi Molnárkalács Fesztivál kiváló hétvégi program lehet. A rendezvény délben kezdődik Kovács Attila polgármester megnyitójával. A vendégek látványos bemutatót is láthatnak a molnárkalács sütésének titkairól, megnézhetik a település helytörténeti gyűjteményét, de lesznek koncertek, kulturális programok is szép számmal. A fesztivált este 8 órától a BonBon együttes koncertje zárja.

A hétvége további programjairól is olvashat a boon.hu oldalon.

 

