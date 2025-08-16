augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

Kukásautó

57 perce

Milliókat érintő változás jön, ami megváltoztatja a hétköznapokat: ezt kell tudni a MOHU új tervéről

Címkék#MOHU#MOL Hulladékgazdálkodási Zrt#kukásautó

Jelentős átalakulás jön a hazai szemétszállításban. A MOHU ősztől új szabályokat vezet be. Bár a teljes részletszabályzatot csak szeptemberben hozzák nyilvánosságra, az már most látszik, hogy a változások mindenkit érinteni fognak, a családi házaktól a társasházakig, és új fogalmakkal is meg kell barátkoznunk.

Schweickhardt Gyula

Ősszel új fejezet kezdődik a magyarországi hulladékgazdálkodásban. A MOHU, vagyis a MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. már bejelentette, hogy több ponton is módosítja a közszolgáltatások eddigi feltételrendszerét. A cél egy átláthatóbb, egységesebb és hatékonyabb rendszer kialakítása, ami azonban a megszokott rutinok megváltoztatásával jár. A tervek szerint az új előírásokat nem egyszerre, hanem fokozatosan vezetik majd be.

A kukásautó mindig elvarázsolja a gyerekeket, vajon a MOHU által bejelentett, a hulladékszállításban érkező alapvető változások is el fogják?
MOHU: szeptembertől jönnek a részletek, októbertől az élesítés

A legfontosabb dátumokat már most érdemes felírni a naptárba. A MOHU tájékoztatása szerint a részletes szabályokról szeptembertől folyamatosan tájékoztatják a lakosságot, a végleges, kötelező érvényű változások pedig októberben lépnek életbe. Ez az átmeneti időszak lehetőséget ad mindenkinek, a lakosságnak, cégeknek és intézményeknek egyaránt, hogy felkészüljenek az új feltételekre. A teljes, frissített általános szerződési feltételek szeptember 1-jétől lesz elérhető a MOHU weboldalán.

Jönnek a mobil hulladékudvarok

Bár sok a kérdőjel, egy konkrét újdonság már most ismert: megjelenik a „mobil hulladékudvar” fogalma. Ez a gyakorlatban olyan időszakos gyűjtőpontokat jelenthet, ahol előre meghirdetett napokon lehet majd leadni a nagyobb mennyiségű vagy speciális hulladékot. 

Ez a megoldás óriási segítség lehet a kisebb települések lakóinak, akik számára eddig nehézkesen volt csak elérhető egy állandó hulladékudvar. A szabályzat ugyanakkor új korlátozásokat is bevezet a leadható hulladék mennyiségére, amihez a lakosságnak is alkalmazkodnia kell majd.

Mit szólnak a helyiek?

A sajtónak nyilatkozó közös képviselők és polgármesterek egyelőre az internetről értesültek a változásokról, hivatalos tájékoztatást még nem kaptak. Egy miskolci közös képviselő elmondta, a lakókkal jó az együttműködés, a MOHU a panaszokra általában gyorsan reagál. Fejlesztési lehetőségként egy lengyel példát említett, ahol esztétikus, zárt tárolókban tartják a kukákat, megakadályozva a guberálást és a rágcsálók elszaporodását.

Egy borsodi kistelepülés polgármestere jó ötletnek tartja a mobil hulladékudvarok bevezetését. Szerinte ez nagyban segíthet az illegális szemétlerakás elleni küzdelemben, ami a falvakban még mindig komoly gondot okoz, különösen a kidobott elektronikai eszközök és az építési törmelék esetében.

Ha érdekli, hogy milyen a munka egy kukásautón, olvassa el a témában készült cikkünket!

 

 

