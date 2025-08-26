augusztus 26., kedd

Gyászhír

1 órája

Tragikus hirtelenséggel meghalt a Miskolchoz is kötődő egyetemi tanár

Elhunyt a költő, prózaíró, irodalomtudós. Mizser Attila a Miskolci Egyetemen tanult, mindössze ötvenéves volt.

Meghalt Mizser Attila, a szlovákiai magyar irodalom jelentős alakja. A költő, prózaíró, irodalomtudós, szerkesztő és tanár a Miskolci Egyetemen tanult, magyar nyelv és irodalom szakos tanári oklevelet szerzett. Mindössze 50 éves volt. Mizser Attila 1975. január 26-án született Losoncon, Füleken nőtt fel. A Miskolci Egyetem elvégzése után 2012-ben szerzett doktori fokozatot ugyanezen az egyetemen. Költő, prózaíró, irodalomtörténész, szerkesztő. 2005-2007 között a József Attila Kör JAK–Füzetek sorozatszerkesztője Kabai Lóránttal. 2008-tól 2016-ig a salgótarjáni Palócföld irodalmi, művészeti, közéleti folyóirat főszerkesztője, 2016-tól 2024-ig a pozsonyi Irodalmi Szemle főszerkesztője, 2017-től 2025-ig az egri Eszterházy Károly Egyetem tanára volt. A gyászhír az Újszó irodalmi portálon olvasható.

Mizser Attila számtalan elismerésben részesült

Mizser Attila nem szakadt el Miskolctól, legutóbb akkor írtunk róla, amikor két éve a költészet napi megemlékezés részeként Lillafüreden, József Attila szobránál a költő Óda című versének hangulatát elemezte ünnepi beszédében. 

Mizser Attila számtalan irodalmi díjban, elismerésben részesült.

Művei:

Első verseskötete, a Hab nélkül 2000-ben jelent meg az AB-ART kiadásában
Ezt követte 2003-ban a Szakmai gyakorlat külföldön, illetve a Köz 2008-ban, mindkettő a Kalligram Kiadó gondozásában. 
Szöktetés egy zsúfolt területre (Kalligram) címmel 2005-ben regényt adott ki, amely Monica Savoia fordításában olaszul is megjelent
Esszékötetei az Ami marad (Nap, 2007) és a Lapos vidék (Nap, 2012), monográfiája az Apokalipszis poszt. 
Az apokaliptikus hagyomány a huszadik század második felének magyar prózairodalmában (Media Nova M, 2014), amely 2021-ben Galina Sándorová fordításában szlovák nyelven is napvilágot látott.

 

