Tragikus hirtelenséggel meghalt a Miskolchoz is kötődő egyetemi tanár

Meghalt Mizser Attila, a szlovákiai magyar irodalom jelentős alakja. A költő, prózaíró, irodalomtudós, szerkesztő és tanár a Miskolci Egyetemen tanult, magyar nyelv és irodalom szakos tanári oklevelet szerzett. Mindössze 50 éves volt. Mizser Attila 1975. január 26-án született Losoncon, Füleken nőtt fel. A Miskolci Egyetem elvégzése után 2012-ben szerzett doktori fokozatot ugyanezen az egyetemen. Költő, prózaíró, irodalomtörténész, szerkesztő. 2005-2007 között a József Attila Kör JAK–Füzetek sorozatszerkesztője Kabai Lóránttal. 2008-tól 2016-ig a salgótarjáni Palócföld irodalmi, művészeti, közéleti folyóirat főszerkesztője, 2016-tól 2024-ig a pozsonyi Irodalmi Szemle főszerkesztője, 2017-től 2025-ig az egri Eszterházy Károly Egyetem tanára volt. A gyászhír az Újszó irodalmi portálon olvasható.

Elhunyt Mizser Attila költő, prózaíró, irodalomtörténész

Mizser Attila számtalan elismerésben részesült

Mizser Attila nem szakadt el Miskolctól, legutóbb akkor írtunk róla, amikor két éve a költészet napi megemlékezés részeként Lillafüreden, József Attila szobránál a költő Óda című versének hangulatát elemezte ünnepi beszédében.

Mizser Attila számtalan irodalmi díjban, elismerésben részesült.