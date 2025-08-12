Nem lesz víz két miskolci utcában - nagyon sok lakást érint

A MIVÍZ Kft. tájékoztatása szerint 2025. augusztus 14-én, csütörtökön reggel 8 órától délig szünetel a vízszolgáltatás a Pattantyús és Adler Károly utcában Miskolcon karbantartási munkálatok miatt.

MIVÍZ: szünetel a vízszolgáltatás a Pattantyús és Adler Károly utcában Miskolcon. Forrás: google maps

Dolgoznak a MIVÍZ munkatársai

A lakók számára lajtkocsiból biztosítják az ivóvizet, ezért érdemes előre feltankolni a háztartás számára szükséges mennyiséget.

A munkák után előfordulhat vízzavarosodás, ami a csapok megnyitásával gyorsan megszűnik - közölte a MIVÍZ.

A karbantartás porral és zajjal járhat – a szolgáltató türelmet és megértést kér.

Ügyeleti elérhetőség: 06/46/519-339 (0–24).

