3 órája
Nem lesz víz két miskolci utcában - nagyon sok lakást érint
Víz nélkül marad két miskolci utca csütörtök délelőtt. Lajtkocsival pótolják az ivóvizet a MIVÍZ közleménye szerint.
A MIVÍZ Kft. tájékoztatása szerint 2025. augusztus 14-én, csütörtökön reggel 8 órától délig szünetel a vízszolgáltatás a Pattantyús és Adler Károly utcában Miskolcon karbantartási munkálatok miatt.
Dolgoznak a MIVÍZ munkatársai
A lakók számára lajtkocsiból biztosítják az ivóvizet, ezért érdemes előre feltankolni a háztartás számára szükséges mennyiséget.
A munkák után előfordulhat vízzavarosodás, ami a csapok megnyitásával gyorsan megszűnik - közölte a MIVÍZ.
A karbantartás porral és zajjal járhat – a szolgáltató türelmet és megértést kér.
Ügyeleti elérhetőség: 06/46/519-339 (0–24).
Még több hír a boon.hu oldalán:
Elképesztő tragédia: kilenc éves kislányt gázoltak halálra Sátoraljaújhelyen - fotók, videó