A legerősebb embereké volt a hétvégén Miskolctapolca

Miskolctapolca: a legerősebb hétvége itt volt

a 2025. augusztus 16-án megrendezett Cutler Day Challenge elnevezésű rendezvény már reggel 8-kor elstartolt a miskolctapolcai Ellipsum Élmény- és Strandfürdőben. A nem mindennapi programok között volt fekvenyomóverseny, szkanderverseny, súlyemelés, strandröplabda bemutató, de még autókiállítás is, valamint ingyenes workshopok.

Mivel az időjárás úgy alakult, hogy a nyár egyik, ha nem a legmelegebb napja volt ez, izzadhattak a a versenyzők, de nem csak az izgalomtól.

Hollósy András vehette át a támogatói elismerést

Hollósy András, Miskolc alpolgármestere vehette át a Miskolc városának járó Cutler Day Challenge támogatói elismerését Siroki Győzőtől, a helyi Cutler Fittness tulajdonosától. Ezt posztjában is megköszönte:

Megtiszteltetés, hogy átvehettem az elismerést. Miskolc büszke arra, hogy házigazdája lehetett ennek a rangos rendezvénynek

– írta.

A rangos esemény méltó emléket állított a nemrégiben elhunyt Kathi Béla erőemelőnek is, aki itt lett volna velünk, ha nem történik meg a tragédia. Köszönöm a szervezőknek, hogy ebben a nehéz helyzetben is hűek maradtak és kitartottak a program létrehozása mellett

– tette hozzá.