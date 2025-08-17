augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

23°
+36
+18
Feszültek az izmok

25 perce

A legerősebb embereké volt a hétvégén Miskolctapolca

Címkék#miskolctapolcai#Cutler Day Challenge#Hollósy András#rendezvény#strand

A rendezvény után Hollósy András vehette át a Cutler Day Challenge támogatói elismerését Siroki Győzőtől. Miskolctapolca az izmok színtere volt szombaton.

Borbély Gergely
A legerősebb embereké volt a hétvégén Miskolctapolca

A támogatói díj átadása

Forrás: Facebook

Erős hétvége ígérkezett, ahol a főszerep ténylegesen az izmoké volt. Miskolctapolca adott otthont szombaton a Cutler Day Challenge nevű rendezvénynek, ahol nem mindennapi és változatos programokkal várták az érdeklődőket. Tartson velünk a további részletekért!

Miskolctapolca volt a rendezvény színtere, ahol az izmoké volt a főszerep.
Miskolctapolca adott otthont a neves eseménynek
Forrás:  Facebook

Miskolctapolca: a legerősebb hétvége itt volt

a 2025. augusztus 16-án megrendezett Cutler Day Challenge elnevezésű rendezvény már reggel 8-kor elstartolt a miskolctapolcai Ellipsum Élmény- és Strandfürdőben. A nem mindennapi programok között volt fekvenyomóverseny, szkanderverseny, súlyemelés, strandröplabda bemutató, de még autókiállítás is, valamint ingyenes workshopok.

Mivel az időjárás úgy alakult, hogy a nyár egyik, ha nem a legmelegebb napja volt ez, izzadhattak a a versenyzők, de nem csak az izgalomtól.

Hollósy András vehette át a támogatói elismerést

Hollósy András, Miskolc alpolgármestere vehette át a Miskolc városának járó Cutler Day Challenge támogatói elismerését Siroki Győzőtől, a helyi Cutler Fittness tulajdonosától. Ezt posztjában is megköszönte:

Megtiszteltetés, hogy átvehettem az elismerést. Miskolc büszke arra, hogy házigazdája lehetett ennek a rangos rendezvénynek

 – írta.

A rangos esemény méltó emléket állított a nemrégiben elhunyt Kathi Béla erőemelőnek is, aki itt lett volna velünk, ha nem történik meg a tragédia. Köszönöm a szervezőknek, hogy ebben a nehéz helyzetben is hűek maradtak és kitartottak a program létrehozása mellett

 – tette hozzá.

 

