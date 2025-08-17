25 perce
A legerősebb embereké volt a hétvégén Miskolctapolca
A rendezvény után Hollósy András vehette át a Cutler Day Challenge támogatói elismerését Siroki Győzőtől. Miskolctapolca az izmok színtere volt szombaton.
A támogatói díj átadása
Erős hétvége ígérkezett, ahol a főszerep ténylegesen az izmoké volt. Miskolctapolca adott otthont szombaton a Cutler Day Challenge nevű rendezvénynek, ahol nem mindennapi és változatos programokkal várták az érdeklődőket. Tartson velünk a további részletekért!
Miskolctapolca: a legerősebb hétvége itt volt
a 2025. augusztus 16-án megrendezett Cutler Day Challenge elnevezésű rendezvény már reggel 8-kor elstartolt a miskolctapolcai Ellipsum Élmény- és Strandfürdőben. A nem mindennapi programok között volt fekvenyomóverseny, szkanderverseny, súlyemelés, strandröplabda bemutató, de még autókiállítás is, valamint ingyenes workshopok.
Mivel az időjárás úgy alakult, hogy a nyár egyik, ha nem a legmelegebb napja volt ez, izzadhattak a a versenyzők, de nem csak az izgalomtól.
Hollósy András vehette át a támogatói elismerést
Hollósy András, Miskolc alpolgármestere vehette át a Miskolc városának járó Cutler Day Challenge támogatói elismerését Siroki Győzőtől, a helyi Cutler Fittness tulajdonosától. Ezt posztjában is megköszönte:
Megtiszteltetés, hogy átvehettem az elismerést. Miskolc büszke arra, hogy házigazdája lehetett ennek a rangos rendezvénynek
– írta.
A rangos esemény méltó emléket állított a nemrégiben elhunyt Kathi Béla erőemelőnek is, aki itt lett volna velünk, ha nem történik meg a tragédia. Köszönöm a szervezőknek, hogy ebben a nehéz helyzetben is hűek maradtak és kitartottak a program létrehozása mellett
– tette hozzá.
