MÁV

44 perce

Rossz hírünk van, ha vonattal ment volna Miskolcra szerda reggel

A MÁV előre szólt. Szerda reggel nem megy vonat Szendrőről Miskolcra.

Boon.hu

A MÁV kedden kiadott közleménye szerint, Szendrőről pótlóbusz indul a miskolci vonat helyett szerdán kora reggel.

Nem indul a miskolci vonat Szendrőről
Hiába várják szerda reggel az utasok a miskolci vonatot.
Fotó: Hegedűs Márta / Forrás: MW

Szerda reggel a Szendrőről 6:17-kor Miskolcra induló személyvonat (35469) helyett pótlóbusz közlekedik - írták.

A miskolci vonat helyett közlekedő pótlóbusz megállási helyei:

  • Szendrő vasútállomás
  • Szendrő, Büdöskútpuszta
  • Szendrőlád vasúti megállóhely bejárati út
  • Edelény vasútállomás
  • Edelény alsó vasúti megállóhely - bejárati út
  • Borsodszirák kultúrház (volán megálló - útátjárónál)
  • Boldva vasúti megállóhely - bejárati út
  • Boldva Templom
  • Sajóecseg vasútállomás
  • Sajókeresztúr Posta
  • Szirmabesenyő vasúti megállóhely
  • Miskolc-Gömöri vasútállomás (8-as helyi járat megállója)
  • Miskolc-Tiszai vasútállomás

