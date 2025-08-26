MÁV
Rossz hírünk van, ha vonattal ment volna Miskolcra szerda reggel
A MÁV előre szólt. Szerda reggel nem megy vonat Szendrőről Miskolcra.
A MÁV kedden kiadott közleménye szerint, Szendrőről pótlóbusz indul a miskolci vonat helyett szerdán kora reggel.
Szerda reggel a Szendrőről 6:17-kor Miskolcra induló személyvonat (35469) helyett pótlóbusz közlekedik - írták.
A miskolci vonat helyett közlekedő pótlóbusz megállási helyei:
- Szendrő vasútállomás
- Szendrő, Büdöskútpuszta
- Szendrőlád vasúti megállóhely bejárati út
- Edelény vasútállomás
- Edelény alsó vasúti megállóhely - bejárati út
- Borsodszirák kultúrház (volán megálló - útátjárónál)
- Boldva vasúti megállóhely - bejárati út
- Boldva Templom
- Sajóecseg vasútállomás
- Sajókeresztúr Posta
- Szirmabesenyő vasúti megállóhely
- Miskolc-Gömöri vasútállomás (8-as helyi járat megállója)
- Miskolc-Tiszai vasútállomás
