MÁV
2 órája
Hiába várták a miskolci vonatot csütörtök hajnalban
Még időben szóltak. Nem megy az egyik miskolci vonat.
A MÁV tájékoztatása szerint csütörtök reggel a Szendrőről 6:17-kor Miskolcra induló személyvonat (35469) helyett pótlóbusz közlekedik.
A miskolci vonat helyett induló pótlóbusz megállóhelyei:
- Szendrő vasútállomás
- Szendrő, Büdöskútpuszta
- Szendrőlád vasúti megállóhely Bejárati út
- Edelény vasútállomás.
- Edelény alsó vasúti megállóhely - Bejárati út
- Borsodszirák kultúrház
- Boldva vasútállomás
- Boldva Templom
- Sajóecseg vasútállomás
- Sajókeresztúr Posta
- Szirmabesnyő vasúti megállóhely
- Gömöri pályaudvar
- Miskolc - Tiszai pályaudvar
