MÁV
4 órája
Pénteken is kimarad egy miskolci vonat
Péntek reggel pótlóbusz indul Szendrőről Miskolcra - közölte a MÁV.
A MÁV tájékoztatása szerint péntek reggel a Szendrőről 6:17-kor Miskolcra induló személyvonat (35469) helyett pótlóbusz közlekedik.
A miskolci vonat helyett közlekedő pótlóbusz megállóhelyei:
- Szendrő vasútállomás
- Szendrő, Büdöskútpuszta
- Szendrőlád vasúti megállóhely Bejárati út
- Edelény vasútállomás.
- Edelény alsó vasúti megállóhely - Bejárati út
- Borsodszirák kultúrház
- Boldva vasútállomás
- Boldva Templom
- Sajóecseg vasútállomás
- Sajókeresztúr Posta
- Szirmabesnyő vasúti megállóhely
- Gömöri pályaudvar
- Miskolc - Tiszai pályaudvar
