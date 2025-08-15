augusztus 15., péntek

MÁV

4 órája

Pénteken is kimarad egy miskolci vonat

Címkék#szendrő#Tiszai pályaudvar#miskolci#vonat#MÁV

Péntek reggel pótlóbusz indul Szendrőről Miskolcra - közölte a MÁV.

A MÁV tájékoztatása szerint péntek reggel a Szendrőről 6:17-kor Miskolcra induló személyvonat (35469) helyett pótlóbusz közlekedik.

A miskolci vonat helyett közlekedő pótlóbusz megállóhelyei:

  • Szendrő vasútállomás
  • Szendrő, Büdöskútpuszta
  • Szendrőlád vasúti megállóhely Bejárati út
  • Edelény vasútállomás.
  • Edelény alsó vasúti megállóhely - Bejárati út
  • Borsodszirák kultúrház
  • Boldva vasútállomás
  • Boldva Templom
  • Sajóecseg vasútállomás
  • Sajókeresztúr Posta
  • Szirmabesnyő vasúti megállóhely
  • Gömöri pályaudvar
  • Miskolc - Tiszai pályaudvar

 

