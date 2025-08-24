1 órája
Barlangfürdő nélkül is telt házat eredményeztek a miskolci szállásfoglalások augusztusban
Tél végén nagy tervekkel indultak neki az évnek. Most részeredményekről kérdeztük a miskolci turizmus és a Visit Miskolc-ot üzemeltető MIDMAR Nkft vezetését.
Felívelőben a miskolci turizmus
"Az augusztus 15-17-i nyári hétvége a két nagy szállásportál adatai szerint telt házzal ment Miskolcon, lényegében online nem lehetett már szállást foglalni ezekre a napokra, ami örömteli, ugyanakkor azt látni kell, és előre is jeleztük, hogy a miskolci turizmus kapcsán látogatószámban növekedés nem várható, ameddig a város két kiemelt, legfontosabb turisztikai attrakciója, a Diósgyőri vár és a Barlangfürdő nem üzemel" – fogalmazott kérdésünkre Kassay Tamás, a Miskolci Idegenforgalmi Marketing (MIDMAR) Nonprofit Közhasznú Kft kommunikációs- és marketing vezetője.
Az idei évben igyekeznek Miskolc egyéb értékeit megismertetni a potenciális látogatókkal és elérni azt, hogy a város turizmusa kevésbé függjön egy kiemelt attrakciótól. Fontos látni, hogy a Barlangfürdő tavaly nyáron végig működött, idén nyáron nem, pedig a nyaralni vágyó vendégek elsődleges célpontjai országszerte a fürdővárosok, strandok. A MIDMAR számos olyan üzenetet fogalmazott meg, amellyel az aktív turizmus kedvelőit, a kirándulni vágyókat, a hőség elől az árnyékba menekülő turistákat célozták meg, ennek megfelelően Miskolc-Lillafüred továbbra is népszerű célpont.
A miskolci turizmus konkrét számokban
A jelenlegi adatok alapján az egész évet tekintve 2024-hez viszonyítva az év első 6 hónapjában 9,5 százalékos csökkenés tapasztalható a vendégszámban, egészen pontosan 92070 fő érkezett Miskolcra, amely megközelítőleg a 2023-as eredménynek felel meg.
A város turizmusának átpozicionálása több éves folyamat, régi berögződéseket kell átfogalmazni és új üzeneteket kell eljuttatni az emberekhez. A MIDMAR tevékenysége ráadásul nem merül ki pusztán a kommunikációban. Dolgoznak például az új, több nyelvű, fenntarthatósági célokat is támogató új weboldal előkészítésén. Számos turisztikai terméket fejlesztenek, olyan vonzó kínálatot építenek fel, amely eddig nem volt, új élményprogramokat, amelyek a turisták számára vonzóak. Ezeknek a programoknak a felépítése stratégiai kérdés és úgyszintén időigényes.
Élményprogramokkal csábítják a városon kívülről érkezőket
Az eddigi városi séták megtartása mellett új élményprogramokat hirdettek meg, amelyek az első adatok alapján távolról is hoznak vendégeket. Az Erdei Gasztroexpressz vendégeinek fele nem környékbeli volt, és szállást foglaltak azért, hogy a programot egy kellemes hétvégi kirándulással, fürdőzős pihenéssel kössék össze. Az Erdei Gasztroexpressz következő alkalmát már meg is hirdették október közepére.
Szintén újdonság az Avasi pincesort bemutató, borkóstolóval egybekötött élményséta, amelyre a helyiek mellett turistákat is várnak. Az első tapasztalatok alapján tervezi a MIDMAR ezt a terméket is optimalizálni, ahogyan az Ipari Szafari esetében is tette, amelyet még májusban valósítottak meg a Vasgyár területén.
A Turisztikai Fórumon történt bemutatkozásunk óta eltelt fél évben jelentős lépéseket tettünk már meg, többek között átalakítottuk a kommunikációnkat statikusról dinamikus, élményalapú megjelenésre, megkezdtük a videós tartalmak gyártását és publikálását, minden korábbinál több országos sajtómegjelenést generáltunk, országos rádióműsorokban jelentünk meg, több influenszer kampányt és sajtóutat valósítottunk meg
– tájékoztatott Kassay Tamás.
Képzések a szolgáltatók segítésére
Átlagosan kéthavonta tartanak szakmai workshopot a helyi szolgáltatók számára, legutóbb az online megjelenésüket segítő digitális ismeretek kurzus volt elérhető a miskolci szállásadók számára annak érdekében, hogy segítsék a szolgáltatók versenyképességét erősíteni a rendkívül kompetitív piacon. Elég az interneten körbenézni, minden ország, minden város, minden szálláshely rendkívül nagy energiákat és pénzt fektet az online marketingbe, óriási a verseny a vendégekért. Aki esetleg lemaradt, érdeklődhet a [email protected] címen.
A helyiek aktivitása a városi és környékbeli események látogatásában
A MIDMAR munkatársai úgy látják, hogy az emberek szívesen vesznek részt a helyi programokon, az általuk szervezett városi séták népszerűek, nagy létszámú csoportokat vezetnek a kollégák. A nagyrendezvények mint
- a Kocsonyafesztivál, vagy
- a Borangolás, az idei évben mind látogatócsúcsot döntöttek,
- egyre népszerűbb az Avasi Kvaterka is,
amelyre már turisták is becsatlakoznak, tehát már nem csupán a helyiek számára vonzó programlehetőség. Az Erdei Gasztroexpressz szintén telt házzal ment.
A Miskolci Kulturális Központ által szervezett egyéb városi rendezvények is kifejezetten jól sikerültek, rengeteg embert vonzott a Gin&Gastro, túljelentkezés volt a Terülj-terülj asztalkám közösségi vacsorára a Kilátó lábánál, rendre telt házasok a koncertek a Csengey-kertben, több nagy sikerű előadás töltötte meg a Lovagi tornák terét is, valamint egyre többen fedezik fel a Miskolci Soho eseményeit, és alakul egy újfajta kulturált éjszakai élet Miskolc belvárosában.
Az eddigi visszajelzések pozitívak
A MIDMAR elsősorban a feladatra fókuszál, bár a munkába igyekeznek bevonni a helyi szolgáltatókat. Ahhoz, hogy egy kölcsönös párbeszéd és bizalom kialakuljon, szintén időre van szükség. Azoktól, akikkel aktív kapcsolatot tudtak kialakítani, pozitív visszajelzéseket érkeztek, tehát érzékelik és értékelik az erőfeszítéseket. Ha érkezik jelzés valamilyen problémával kapcsolatban, arra igyekeznek megoldást találni.
Dinamikusan reagálnak az élet hozta változásokra
A MIDMAR úgy véli, folyamatosan változó világban élünk, ami február végén várható volt, azt júniusra az élet felülírta, nekik ezekre a helyzetekre dinamikusan reagálniuk kell. Vannak olyan céljaik, amelyeket át kellett priorizálni, de a jövőben továbbra is meg kívánnak valósítani. Ami biztos, az az, hogy a Miskolcnak nagyon jó adottságai és lehetőségei vannak a fenntartható és az aktív turizmus, valamint a gasztronómia területén, kiemelt cél tehát, hogy ebben a szegmensben mielőbb az élvonalba kerüljön a város.
A fenntarthatóság egyre erősödő globális trend, amely meghatározó pillére a jelen és a jövő turizmusának. A vendégek számára azért vonzó, mert a nemzetközi minősítéssel rendelkező helyek és attrakciók, szolgáltatások magasabb szintű minőséget képviselnek, hiszen a minősítési folyamat során bizonyos feltételeket teljesíteniük kell. Miskolc számára azért nagy lehetőség és stratégiai cél fenntartható turisztikai desztinációvá válni, mert egyszerre hívószó, valamint lehetőség a helyi szolgáltatások fejlesztésére.
Ennek érdekében a Green Destinations nemzetközi fenntarthatósági versenyében pályázatot is beadott a MIDMAR csapata, amelynek jelenleg várják az eredményét. Elsődleges cél a globális TOP100 fenntarthatósági jógyakorlat közé kerülni az Erdei Gasztroexpressz és erdei kóstoló élménytúrával, ha ezt elérik, utána jöhet a következő cél. Egy Green Destinations TOP100 eredmény nem csupán országos, hanem globális láthatóságot is jelentene Miskolc számára.
