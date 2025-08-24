Barlangfürdő nélkül is telt házat eredményeztek a miskolci szállásfoglalások augusztusban

A Miskolci Kulturális Központ által szervezett egyéb városi rendezvények is kifejezetten jól sikerültek, rengeteg embert vonzott a Gin&Gastro, túljelentkezés volt a Terülj-terülj asztalkám közösségi vacsorára a Kilátó lábánál, rendre telt házasok a koncertek a Csengey-kertben, több nagy sikerű előadás töltötte meg a Lovagi tornák terét is, valamint egyre többen fedezik fel a Miskolci Soho eseményeit, és alakul egy újfajta kulturált éjszakai élet Miskolc belvárosában.

Az eddigi visszajelzések pozitívak

A MIDMAR elsősorban a feladatra fókuszál, bár a munkába igyekeznek bevonni a helyi szolgáltatókat. Ahhoz, hogy egy kölcsönös párbeszéd és bizalom kialakuljon, szintén időre van szükség. Azoktól, akikkel aktív kapcsolatot tudtak kialakítani, pozitív visszajelzéseket érkeztek, tehát érzékelik és értékelik az erőfeszítéseket. Ha érkezik jelzés valamilyen problémával kapcsolatban, arra igyekeznek megoldást találni.

Dinamikusan reagálnak az élet hozta változásokra

A MIDMAR úgy véli, folyamatosan változó világban élünk, ami február végén várható volt, azt júniusra az élet felülírta, nekik ezekre a helyzetekre dinamikusan reagálniuk kell. Vannak olyan céljaik, amelyeket át kellett priorizálni, de a jövőben továbbra is meg kívánnak valósítani. Ami biztos, az az, hogy a Miskolcnak nagyon jó adottságai és lehetőségei vannak a fenntartható és az aktív turizmus, valamint a gasztronómia területén, kiemelt cél tehát, hogy ebben a szegmensben mielőbb az élvonalba kerüljön a város.

A fenntarthatóság egyre erősödő globális trend, amely meghatározó pillére a jelen és a jövő turizmusának. A vendégek számára azért vonzó, mert a nemzetközi minősítéssel rendelkező helyek és attrakciók, szolgáltatások magasabb szintű minőséget képviselnek, hiszen a minősítési folyamat során bizonyos feltételeket teljesíteniük kell. Miskolc számára azért nagy lehetőség és stratégiai cél fenntartható turisztikai desztinációvá válni, mert egyszerre hívószó, valamint lehetőség a helyi szolgáltatások fejlesztésére.

Ennek érdekében a Green Destinations nemzetközi fenntarthatósági versenyében pályázatot is beadott a MIDMAR csapata, amelynek jelenleg várják az eredményét. Elsődleges cél a globális TOP100 fenntarthatósági jógyakorlat közé kerülni az Erdei Gasztroexpressz és erdei kóstoló élménytúrával, ha ezt elérik, utána jöhet a következő cél. Egy Green Destinations TOP100 eredmény nem csupán országos, hanem globális láthatóságot is jelentene Miskolc számára.

