Olaszország után, a CineFest közönségének a szívét is meghódítja a Miskolci Szimfonikus Zenekar

A Miskolci Szimfonikus Zenekar, 21. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál keretében megvalósuló koncertje sohasem látható sikerpályát fut be.

A Miskolci Szimfonikus Zenekar és a 21. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál közös sajtótájékoztatója: Bíró Tibor, a CineFest fesztiváligazgatója, Szászné Pónuzs Krisztina a zenekar ügyvezetője, Madaras Péter, a fesztivál programigazgatója

Fotó: Galambos Eszter

A CineFest Paradiso-Az örökzöld Morricone című koncert néhány hét alatt teljesen teltházas lett, így hosszas szervezés után meghirdettek a szervezők egy második koncertet szeptember 14-ére, vasárnapra.

Zajos siker lett az olaszországi turné

Pár napja tért haza a Miskolci Szimfonikus Zenekar olaszországi turnéjáról. A június végén, Miskolcon is bemutatott Operagála program Itáliában is zajos sikert aratott. Az együttes három helyszínen koncertezett - Cremona, Dongo és Varenna helyszínein- több száz néző előtt. Mindeközben pedig Miskolcon rohamtempóban telt meg CineFest Paradiso című koncertjük. A szeptember 11-i, a filmfesztivállal közösen szervezett Ennio Morricone műveiből válogatott műsoruk egy hónap leforgása alatt teljesen teltházas lett.

Egy régi álom valósult meg

Szászné Pónuzs Krisztina, a zenekar ügyvezetője elmondta, régi vágya volt mindkét félnek, hogy egy filmzenei koncert is megvalósulhasson, s ahogy az érdeklődés is mutatja egy nagyon izgalmas program születhetett meg így.

Bíró Tibor, a CineFest fesztiváligazgatója hozzátette, a fesztivál történetében még nem volt komolyzenei koncert, ezért is nagy öröm, hogy idén ezzel is színesedik a 21. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál programja. A koncertek mellett megnézhetik az érdeklődők Ennio Morricone életéről szóló dokumentumfilmet, illetve a címadó Cinema Paradiso film is elérhető lesz a fesztiválprogramban.

Madaras Péter, programigazgató kitért a CineFest egyéb programjaira is.

„A fesztivál idén nagyon erős programmal érkezik, a hivatalos menetrend augusztus 20-tól lesz elérhető a nagyközönség számára. Idén két Oscar-díjas film is szerepel a repertoárban, rengeteg premier előadás. Új külső helyszín a Csengey-kert lesz, ahol kertmozi vetítések, könnyűzenei és egyéb kísérőprogramok is megvalósulnak majd” – hangsúlyozta a programigazgató, majd ismertette, hogy a CineFest szeptember 5-én kezdődik, 13-án záróünnepséggel és díjátadóval ér véget. Szeptember 14-én a ráadás napon lesz hallható a második CineFest Paradiso – Az örökzöld Morricone című koncert.