Olaszország után, a CineFest közönségének a szívét is meghódítja a Miskolci Szimfonikus Zenekar
A 21. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál programjaival kapcsolatban tartottak sajtótájékoztatót augusztus 18-án hétfőn, a Sub Rosa Caféban. Itt kiderült, hogy a Miskolci Szimfonikus Zenekar hamarosan a mozilátogató közönség szívét is meghódítja.
Sajtótájékoztatót augusztus 18-án a Sub Rosa Caféban
Fotó: Galambos Eszter
A Miskolci Szimfonikus Zenekar, 21. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál keretében megvalósuló koncertje sohasem látható sikerpályát fut be.
A CineFest Paradiso-Az örökzöld Morricone című koncert néhány hét alatt teljesen teltházas lett, így hosszas szervezés után meghirdettek a szervezők egy második koncertet szeptember 14-ére, vasárnapra.
Zajos siker lett az olaszországi turné
Pár napja tért haza a Miskolci Szimfonikus Zenekar olaszországi turnéjáról. A június végén, Miskolcon is bemutatott Operagála program Itáliában is zajos sikert aratott. Az együttes három helyszínen koncertezett - Cremona, Dongo és Varenna helyszínein- több száz néző előtt. Mindeközben pedig Miskolcon rohamtempóban telt meg CineFest Paradiso című koncertjük. A szeptember 11-i, a filmfesztivállal közösen szervezett Ennio Morricone műveiből válogatott műsoruk egy hónap leforgása alatt teljesen teltházas lett.
Egy régi álom valósult meg
Szászné Pónuzs Krisztina, a zenekar ügyvezetője elmondta, régi vágya volt mindkét félnek, hogy egy filmzenei koncert is megvalósulhasson, s ahogy az érdeklődés is mutatja egy nagyon izgalmas program születhetett meg így.
Bíró Tibor, a CineFest fesztiváligazgatója hozzátette, a fesztivál történetében még nem volt komolyzenei koncert, ezért is nagy öröm, hogy idén ezzel is színesedik a 21. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál programja. A koncertek mellett megnézhetik az érdeklődők Ennio Morricone életéről szóló dokumentumfilmet, illetve a címadó Cinema Paradiso film is elérhető lesz a fesztiválprogramban.
Madaras Péter, programigazgató kitért a CineFest egyéb programjaira is.
„A fesztivál idén nagyon erős programmal érkezik, a hivatalos menetrend augusztus 20-tól lesz elérhető a nagyközönség számára. Idén két Oscar-díjas film is szerepel a repertoárban, rengeteg premier előadás. Új külső helyszín a Csengey-kert lesz, ahol kertmozi vetítések, könnyűzenei és egyéb kísérőprogramok is megvalósulnak majd” – hangsúlyozta a programigazgató, majd ismertette, hogy a CineFest szeptember 5-én kezdődik, 13-án záróünnepséggel és díjátadóval ér véget. Szeptember 14-én a ráadás napon lesz hallható a második CineFest Paradiso – Az örökzöld Morricone című koncert.
A bérletes szezon előtt is koncertezik a Miskolci Szimfonikus Zenekar
Augusztus 28-án és 29-én Vár-, és Kastélyszerenád koncerteket tartanak majd Szerencsen a Rákóczi-várban és Edelényben a L’Huillier-Coburg kastélyban. Utóbbi hangversenyt egy kiváló borkóstoló előzi meg Sándor Zsolt, organikus borász jóvoltából. Szeptember elején tartják szokásos évadnyitó Aperitif koncertjüket a Szinva-teraszon.
Szeptember 16-án indul az immáron Gál Károly nevével fémjelzett Belvárosi Zenei Esték sorozat is. Ahol mexikói komponisták műveit hallhatjuk majd Csáki András Liszt-díjas gitárművész közreműködésével. A szólógitáros darabokat olasz vonós- és kiszenekari tételek kötik majd össze, Dénes-Worowski Marcell dirigálásával, majd az Ars Sacra Fesztiválon is hallható lesz a zenekar egy hangverseny erejéig.
Újra lesz Musical és Miskolc
Szeptember 27-én pedig a musicalek világába kalauzolják majd a műfaj szerelmeseit a ZENITA (Zenével az Ifjú Tehetségekért) Alapítvánnyal karöltve. A musical irodalom legszebb dallamai szólalnak majd meg olyan kiváló művészek tolmácsolásában, mint Handa Eszter, Jancsó Dóra, Pető Zsófia, Tunyogi Bernadett, Vágó Zsuzsi, Borbély Richárd, Cselepák Balázs, Csiszár István vagy Kacsenyák Gábor. Emellett pedig a Zenita Alapítvány tehetséges tanítványai is bemutatkoznak majd, többek között Domahidi Anna, Juhász Dóra Zsófia, Magyar Gréta, Márton Zoé és Kerekes Dorina Petra. A látványról a miskolci Tánc- és Harcművészeti Sportegyesület táncosai gondoskodnak majd, az estet vezényli Medveczky Szabolcs.
