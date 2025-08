Mérleg 2 órája

Az első augusztusi hétvége nyüzsgősre sikerült, de sajnos nem mindenki ért célba

Augusztus első vasárnapja sok színes és érdekes programmal szolgált. A Miskolci Régiségvásár most is népszerű volt, de aki szeretett volna az akár két éjszakát is foglalhatott egy borsodi szálláshelyen.

Nyüzsgő volt a hétvége, a Miskolci Régiségvásár is nagy siker volt Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A Miskolci Régiségvásár mindig nagy siker, jó példa erre az augusztusi, ahol még a csapadékos időjárás sem tántorította el az érdeklődőket. Nyüzsgő volt a hétvége, a Miskolci Régiségvásár is nagy siker volt

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó Ha esetleg szeretett volna, de nem jutott el, olvassa el beszámolónkat. A Miskolci Régiségvásár nagy siker volt

Van olyan helyzet amikor valaki úgy dönt, hogy nem sétálgatni szeretne egy vásáron, hanem ő maga szervez egyet. Ez is lehetséges, de bizonyos szabályokat mindenképpen be kell tartani. Mutatjuk melyek azok.

Ha esetleg vásározás helyett egy romantikus hétvégét tervez, akár csak pihenne egy jót a természet lágy ölén, Borsod-Abaúj-Zemplén meglepő szálláslehetőségeket kínál. Összegyűjtöttük a jelenleg elérhető legolcsóbb és legdrágább borsodi szállásokat – vármegye szerte, hiteles források alapján.

Bárhogy is döntünk azzal kapcsolatban hogyan töltenénk egy vasárnapi napot a lényeg, hogy odaérjünk. Ez sajnos annak a sofőrnek aki Ózd környékén járt nem sikerült. Hogy, mi történt, azt cikkünkből megtudhatja.





