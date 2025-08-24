1 órája
Milyen város Chioggia? Kik élnek itt? – nézze meg a színház darabját, és kiderül
Chioggia a város ami szép, kedves tengerszagú és napsütéses. A Miskolci Nemzeti Színház színpadán elevenedik meg egy kedves történet az itt élőkről.
A Miskolci Nemzeti Színház tűzte színpadára Carlo Goldoni vígjátékát Csetepaté Chioggiában címmel, az előadást Rusznyák Gábor rendezte. Chioggiában a férfiak többsége a halászatból él. Hónapokat töltenek el a tengeren, míg otthon a nők aggódva várják őket. Ki a férjét, ki a szerelmét, ki a vőlegényét, esetleg a testvérét, s olyan is van, aki meg csak úgy általában várja... a férfiakat. A szomszédos családok az utcán élik az életüket.
A Miskolci Nemzeti Színház színpadán komikus élethelyzetek jelennek meg
Munkával, énekléssel és az egymással való fecsegéssel próbálják elterelni a gondolataikat, és kitölteni a lassan eltelő időt. Persze nem minden férfi van a tengeren... s itt bizony elég csak elhinteni a féltékenység apró parazsát, s máris tomboló tűzvésszé válik a szerelem, a szenvedély, a bizonyosság és a bizonytalanság. S a hajó kiköt és a férfiak partra szállnak…
Csetepaté Chioggiában fotóspróba 08.22.Fotók: Takács József
Mélyen emberi figurák és megannyi komikus „olaszos” élethelyzet Goldoni e méltán sokat játszott darabjában.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
A darabról, az alkotókról és a szereplőkről bővebben a Miskolci Nemzeti Színház weboldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.
Artúr boldog lehet: a második nap is fergeteges Szerencsen (fotókkal, videókkal)
Itt a magyarázat a szokatlan illatokra Felsőzsolcán! (fotók, videó)