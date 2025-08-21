Szenzációs lesz! Mutatjuk, mit kínál idén a nézőknek a Miskolci Nemzeti Színház - képek

A Miskolci Nemzeti Színház a 202. évadát kezdi. A 2025-2026-os évadban tizennégy bemutatóval készül a teátrum, melyek közt olyan előadások is fellelhetők, mint a Bohémélet opera, az Oscar című bohózat vagy épp Az arany ember táncjáték formájában.

Sikeres évadot zár és még sikeresebbet vár, a Miskolci Nemzeti Színház

Fotó: Vajda János

Az augusztus 21-i évadnyitó társulati ülésen Béres Attila igazgató méltatta kollégáit, akik az utóbbi időben szép számú elismerésben részesültek: az idén Szolnokon megrendezett Országos Színházi Találkozó legjobb előadása a miskolci Ivanov lett, Szabó Máté rendezésében.

A Miskolci Nemzeti Színház színművésze Harsányi Attila több díjat is nyert

A címszerepért a legjobb férfi főszereplőnek járó díjat Harsányi Attila kapta, aki emellett a nyáron részt vett az Atelier Nemzetközi Színházi Fesztiválon és az Underground Nemzetközi Színházi Fesztiválon. Előbbin elnyerte az Atelier Kiválósági Díjat és a zsűri különdíját, utóbbin a Kean című előadásé lett a fesztiválnagydíj, mely a színművész előadásában volt látható.

A miskolci színház hat díjat is bezsebelt

Emellett a direktor kiemelte a 2025-ös Színikritikusok Céhe díjának jelöléseit, melyek közül a miskolci színház hatot zsebelt be:

A kétfejű fenevad című előadást jelölték:

a legjobb kőszínházi előadás

a legjobb rendezés (rendező: Szőcs Artur)

a legjobb jelmez (jelmeztervező: Szűcs Edit)

a legjobb színházi zene (zeneszerző: Cser Ádám) kategóriában

A Csókos asszony című operettet (rendező: Szőcs Artur):