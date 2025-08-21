2 órája
Szenzációs lesz! Mutatjuk, mit kínál idén a nézőknek a Miskolci Nemzeti Színház - képek
Az első premierre már nem sokat kell várni. A Miskolci Nemzeti Színház évadnyitó társulati ülést tartott augusztus 21-én, csütörtökön.
A Miskolci Nemzeti Színház a 202. évadát kezdi, a 2025-2026-os évadban tizennégy bemutatóval készül a teátrum
Fotó: Vajda János
A Miskolci Nemzeti Színház a 202. évadát kezdi. A 2025-2026-os évadban tizennégy bemutatóval készül a teátrum, melyek közt olyan előadások is fellelhetők, mint a Bohémélet opera, az Oscar című bohózat vagy épp Az arany ember táncjáték formájában.
Az augusztus 21-i évadnyitó társulati ülésen Béres Attila igazgató méltatta kollégáit, akik az utóbbi időben szép számú elismerésben részesültek: az idén Szolnokon megrendezett Országos Színházi Találkozó legjobb előadása a miskolci Ivanov lett, Szabó Máté rendezésében.
A Miskolci Nemzeti Színház színművésze Harsányi Attila több díjat is nyert
A címszerepért a legjobb férfi főszereplőnek járó díjat Harsányi Attila kapta, aki emellett a nyáron részt vett az Atelier Nemzetközi Színházi Fesztiválon és az Underground Nemzetközi Színházi Fesztiválon. Előbbin elnyerte az Atelier Kiválósági Díjat és a zsűri különdíját, utóbbin a Kean című előadásé lett a fesztiválnagydíj, mely a színművész előadásában volt látható.
A miskolci színház hat díjat is bezsebelt
Emellett a direktor kiemelte a 2025-ös Színikritikusok Céhe díjának jelöléseit, melyek közül a miskolci színház hatot zsebelt be:
A kétfejű fenevad című előadást jelölték:
- a legjobb kőszínházi előadás
- a legjobb rendezés (rendező: Szőcs Artur)
- a legjobb jelmez (jelmeztervező: Szűcs Edit)
- a legjobb színházi zene (zeneszerző: Cser Ádám) kategóriában
A Csókos asszony című operettet (rendező: Szőcs Artur):
- a legjobb szórakoztató színházi előadás kategóriában kapott jelölést
- Rózsa Krisztiánt pedig Mercutio megformálásáért jelölték a legjobb férfi epizódszereplő kategóriában a Rómeó és Júliában nyújtott alakításáért (rendező: Béres Attila)
Színházi évadnyitó MiskolconFotók: Vajda János
Sok munkát és egyben sok örömöt ígért a színház igazgatója
Béres Attila igazgató beszélt a társulat előtt álló kihívásokról:
„A legfontosabb az, hogy estéről estére teltház előtt játsszunk, örömet okozva a miskolciaknak. Egyet tudok ígérni: munka lesz bőven, de mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a hétköznapi örömeink megmaradjanak vagy épp újra és újraszülessenek. Azt kívánom, hogy maradjunk méltók arra a szakmai magasságra, amit kivívtatok magatoknak. Boldog új évet kívánok” – szólt a társulathoz, majd hozzátette, hogy jó néhány európai színházzal vannak tárgyalásban kölcsönös „csereelőadások” lehetőségeiről az Európai Színházi Uniós tagságnak köszönhetően.
„Vigyázni fogok arra, ami működik és megjavítom azt ami nem” – ígérte a polgármester
Ezután Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere a következő szavakkal köszöntötte a társulatot:
„Egy évvel ezelőtt álltam itt először, és akkor ígéretet tettem Önöknek és a városnak, hogy vigyázni fogok arra, ami működik, és megjavítom azt, ami nem. A direktor úr által imént felsorolt elképesztő elismerésekből is jól látszik: ez továbbra is egy jól működő műhely, erre vigyázni kell. Hogy futball-hasonlattal éljek, kicsit olyan ez, mintha a DVTK eljutott volna a Manchester United szintjére. Persze erre még várnunk kell, de ha csak az iménti díjakat nézzük, úgy gondolom, ez a hasonlat megállja a helyét. Ez a város imádja a színházát, a nézők estéről estére állva tapsolnak, alig várják az új bemutatókat, és ez megerősíti bennem azt, hogy nekem vigyáznom kell erre a közösségre. Kívánok kitartást, jó munkát és persze kéz-és lábtörést az új évadra” – zárta gondolatait Tóth-Szántai József.
Táncművészek érkeztek a színházba és az énekkar is bővült
A 2025-2026-os évadban négy új táncművésszel bővül a Miskolci Balett csapata: Beatrice Besi, Amedeo D'aleo, Theo Shirt és Mohácsi Bora érkezik Miskolcra. Az énekkar szintén új tagokat köszönthet: Marton Leát, Somosi Grétát és Ilka Benjámint.
Sűrű lesz a szeptember és az első bemutató is érkezik
A társulat az évad elején a Szemle Plusz program keretében méretteti meg magát a Városmajori Szabadtéri Színpadon A kétfejű fenevad című előadással szeptember 7-én, a Színikritikusok Céhének díjátadója pedig szeptember 15-én esedékes.
Szeptember 19-én tartják az első bemutatót, mely az Oscar című bohózat lesz Szőcs Artur rendezésében, majd ezt követi a Csetepaté Chioggiában című vígjáték bemutatója Rusznyák Gábor rendezésében, szeptember 26-án mely nyáron már nagy sikert aratott a fővárosban a Városmajori Szabadtéri Színpadon.
Így alakulnak az évad bemutatói
A 2025-2026-os évad bemutatói:
Nagyszínház:
- Claude Magnier: Oscar - bohózat (rendező: Szőcs Artur)
- Jacobi Viktor: Sybill - operett (rendező: Szabó Máté)
- Joshua Sobol-Jávori Ferenc ՙՙFegya՚՚: Gettó - zenés színmű (rendező: Béres Attila)
- Giacomo Puccini: Bohémélet - opera (rendező: Szőcs Artur)
- Csiky Gergely nyomán, a Mohácsi testvérek átdolgozása alapján: Buborékok - keserű komédia (rendező: Rusznyák Gábor)
Kamaraszínház:
- Carlo Goldoni: Csetepaté Chioggiában - vígjáték (rendező: Rusznyák Gábor)
- Michael Ende: Puncspancs - mese (rendező: Kovács Dániel Ambrus)
- Miskolci Balett: Jókai Mór: Az arany ember - dramatikus táncjáték (koreográfus: Kozma Attila)
- Füst Milán: Máli néni - vígjáték (rendező: Csiszár Imre)
- Anton Pavlovics Csehov: Platonov (Apátlanul) - színmű (rendező: Keszég László)
- Miskolci Balett: Arany János: Toldi - táncjáték (koreográfus: Kozma Attila)
Játékszín:
- Martin McDonagh: Leenane szépe - kortárs színmű (rendező: Keszég László)
- Székely Csaba: Bányavirág - kortárs magyar tragikomédia (rendező: Béres Attila)
- Miskolci Balett: Arany János: Ágnes asszony és... - táncballadák (koreográfus: Kozma Attila és Szőllősi Kriszta)
