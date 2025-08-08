Elhunyt a Jászai-díjas színművész, aki öt éve még Miskolcon varázsolta el a közönséget

Hosszú betegség után, 64 éves korában elhunyt Varga Zoltán Jászai Mari-díjas színművész. Varga Zoltán 1960. október 21-én született Mohácson, és a Színház- és Filmművészeti Főiskolán végezte tanulmányait. Pályafutása során több rangos társulatnál is megfordult, köztük a budapesti Katona József Színház, a Centrál Színház, a tatabányai Jászai Mari Színház és 2014 és 2020 között a Miskolci Nemzeti Színház színpadán.

Varga Zoltán a Miskolci Nemzeti Színház színművésze volt egészen 2020-ig

A Miskolci Nemzeti Színház így búcsúzik

Mély megrendüléssel értesültünk Varga Zoltán Jászai-díjas színművész, társulatunk egykori tagjának haláláról, aki hosszú betegség után a napokban hunyt el. A színművész 2014 és 2020 között volt a Miskolci Nemzeti Színház tagja, olyan emlékezetes előadásokban láthatták őt, mint a Kivilágos kivirradtig, A mi osztályunk, a Cyrano, a Don Juan, az Ördögök, és az Ádám almái. Sok erőt és kitartást kívánunk családjának és barátainak ebben az elmondhatatlanul nehéz időszakban. Nyugodj békében, Zoli!

– szól a miskolci teátrum búcsúja. A bejegyzés alatt a színházbarátok megrendülten idézik fel miskolci alakításait.

Szakmai elismerések kísérték útját

Művészetét a szakma és a közönség egyaránt nagyra értékelte. Kétszer is elnyerte a Színikritikusok díját és Az országos színházi találkozó legjobb férfi epizódszereplő díját. 1995-ben Jászai Mari-díjjal, 1998-ban Vastaps-díjjal, később Hekuba-, PUKK- és Brighella-díjjal jutalmazták.

Színészi pályája mellett rendezőként és képzőművészként is tevékenykedett. Rendezései között szerepelt Strindberg Julie kisasszony (2006) és Kusan Galócza (2008) című darabja.