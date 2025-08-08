augusztus 8., péntek

László névnap

26°
+30
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyász

1 órája

Elhunyt a Jászai-díjas színművész, aki öt éve még Miskolcon varázsolta el a közönséget

Címkék#Miskolci Nemzeti Színház#színművész#elhunyt#gyász

Hosszú betegség után elhunyt a magyar színházi élet egyik meghatározó alakja. A Miskolci Nemzeti Színház egykori művésze emlékezetes alakításaival és különleges személyiségével lopta be magát a közönség szívébe.

Boon.hu
Elhunyt a Jászai-díjas színművész, aki öt éve még Miskolcon varázsolta el a közönséget

Gyászol a miskolci teátrum

Forrás: MW

Hosszú betegség után, 64 éves korában elhunyt Varga Zoltán Jászai Mari-díjas színművész. Varga Zoltán 1960. október 21-én született Mohácson, és a Színház- és Filmművészeti Főiskolán végezte tanulmányait. Pályafutása során több rangos társulatnál is megfordult, köztük a budapesti Katona József Színház, a Centrál Színház, a tatabányai Jászai Mari Színház és 2014 és 2020 között a Miskolci Nemzeti Színház színpadán.

Elhunyt a miskolci nemzeti színház színművésze
Varga Zoltán a Miskolci Nemzeti Színház színművésze volt egészen 2020-ig
Forrás: Facebook/Miskolci Nemzeti Színház

A Miskolci Nemzeti Színház így búcsúzik

Mély megrendüléssel értesültünk Varga Zoltán Jászai-díjas színművész, társulatunk egykori tagjának haláláról, aki hosszú betegség után a napokban hunyt el. A színművész 2014 és 2020 között volt a Miskolci Nemzeti Színház tagja, olyan emlékezetes előadásokban láthatták őt, mint a Kivilágos kivirradtig, A mi osztályunk, a Cyrano, a Don Juan, az Ördögök, és az Ádám almái. Sok erőt és kitartást kívánunk családjának és barátainak ebben az elmondhatatlanul nehéz időszakban. Nyugodj békében, Zoli!

 – szól a miskolci teátrum búcsúja. A bejegyzés alatt a színházbarátok megrendülten idézik fel miskolci alakításait.

Szakmai elismerések kísérték útját

Művészetét a szakma és a közönség egyaránt nagyra értékelte. Kétszer is elnyerte a Színikritikusok díját és Az országos színházi találkozó legjobb férfi epizódszereplő díját. 1995-ben Jászai Mari-díjjal, 1998-ban Vastaps-díjjal, később Hekuba-, PUKK- és Brighella-díjjal jutalmazták.
Színészi pályája mellett rendezőként és képzőművészként is tevékenykedett. Rendezései között szerepelt Strindberg Julie kisasszony (2006) és Kusan Galócza (2008) című darabja.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu