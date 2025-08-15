augusztus 15., péntek

Ennyire durva a helyzet a miskolci közlekedésben? Mutatjuk, mire számíthatnak pénteken az autósok!

Címkék#Bajcsy-Zsilinszky utca#Miskolci Városgazda Nonprofit Kft#közlekedés

Miskolci közlekedési információk augusztus 15-én, pénteken.

Íme a miskolci közlekedési információk a Miskolci Városgazda reggeli órákban kiadott tájékoztatása alapján. 

Miskolci közlekedési információk
Miskolci közlekedés: mennyire durva a helyzet pénteken?

Miskolci közlekedési információk

A következő helyszíneken közterület-bontási és hibaelhárítási munkálatok zajlanak:

  • Alföldi u. 30.
  • Bacsinszky u. 83.
  • Balaton u. - Takta u. kereszteződés
  • Balaton u. 14-16.
  • Bartók Béla u. 39.
  • Bartók Béla tér - Hunyadi u. kereszteződésben
  • Barcsay Á. u. 8
  • Barátság tér 8-10.
  • Bádogos u. 5.
  • Berekalja 1.
  • Besenyői út - Tömösi u. kereszteződés
  • Bezerédi u. 2.
  • Bencések u. 81.
  • Csermőkei 16.
  • Csemete u. - Bródy S. u. kereszteződés
  • Csokonai u. 32.
  • Csokonai utca 98-100
  • Endresz Gy. u. 10.
  • Endresz Gy. u. 31.
  • Egressy G. u. 25.
  • Erdősor 3.
  • Erkel F. u. 35.
  • Fazola u. garázs sor
  • Finkey u. 2.
  • Görögszőlő 28.
  • Fonoda - Csokonai sarok
  • Forgács A. u. 20.
  • Fogarasi - Koboz sarok
  • Hegyalja u. 207.
  • Hóvirág u - Baráthegyalja u. sarok
  • Isaszeg u. 7/A
  • Jegenyés u. 21.
  • József u. 27.
  • Kapitány 19.
  • Kapitány kürt
  • Kiss József u. 61.
  • Kolozsvári u. 13.
  • Kolozsvári utca
  • Kont u. - Kinizsi u. kereszteződés
  • Kőporos u. 74.
  • Latabár E. u. 13.
  • Lehár Ferenc u. 27.
  • Illyés Gy. u. 24.
  • Maros utca 41.
  • Maros u. 28.
  • Mária u. 11.
  • Mura 8.
  • Nagy Lajos király u. 3.
  • Nádas u. 31.
  • Nándorfehérvári u. 14.
  • Pattantyús u. 1.
  • Puskin u. 42-44.
  • Szarkahegy u. 38.
  • Selyemrét u. 20.
  • Szentistványi u. 16.
  • Szent István u. 15.
  • Szendrei 2.
  • Tömösi u. 7.
  • Tapoly u. 8.
  • Tetemvár felső sor 219.
  • Tízeshonvéd u. 20.
  • Tópart u. 24.
  • Tulipán u.12.
  • Vécsey K. u. 13.
  • Vizirózsa 6.
  • Vörösmarty u.17.

Lezárás a Bajcsy-Zsilinszky utcán

A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. szeptember 15-ig a vízelvezető keresztrácsok karbantartási munkálatait végzi a Bajcsy-Zsilinszky utcában, a vasúti felüljáró alatti útszakaszon. A munkálatok ideje alatt a Bajcsy-Zsilinszky utca Tiszai pályaudvar felé vezető forgalmi sávja lezárásra kerül, a gépjárműforgalmat ideiglenesen a villamospályára terelik.

Arra kérik a közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel közelítsék meg a munkavégzés helyszínét, tartsák be a kihelyezett sebességkorlátozásokat, és ügyeljenek a munkaterületen dolgozók, valamint a közlekedésben részt vevők biztonságára.

Közúti közlekedési balesetről nincs információ.

Még több hír a boon.hu oldalán:

 

