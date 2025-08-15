Ennyire durva a helyzet a miskolci közlekedésben? Mutatjuk, mire számíthatnak pénteken az autósok!

51 perce
Miskolci közlekedési információk augusztus 15-én, pénteken.
Miskolci közlekedési információk augusztus 15-én, pénteken.
Íme a miskolci közlekedési információk a Miskolci Városgazda reggeli órákban kiadott tájékoztatása alapján.
Miskolci közlekedési információk
A következő helyszíneken közterület-bontási és hibaelhárítási munkálatok zajlanak:
- Alföldi u. 30.
- Bacsinszky u. 83.
- Balaton u. - Takta u. kereszteződés
- Balaton u. 14-16.
- Bartók Béla u. 39.
- Bartók Béla tér - Hunyadi u. kereszteződésben
- Barcsay Á. u. 8
- Barátság tér 8-10.
- Bádogos u. 5.
- Berekalja 1.
- Besenyői út - Tömösi u. kereszteződés
- Bezerédi u. 2.
- Bencések u. 81.
- Csermőkei 16.
- Csemete u. - Bródy S. u. kereszteződés
- Csokonai u. 32.
- Csokonai utca 98-100
- Endresz Gy. u. 10.
- Endresz Gy. u. 31.
- Egressy G. u. 25.
- Erdősor 3.
- Erkel F. u. 35.
- Fazola u. garázs sor
- Finkey u. 2.
- Görögszőlő 28.
- Fonoda - Csokonai sarok
- Forgács A. u. 20.
- Fogarasi - Koboz sarok
- Hegyalja u. 207.
- Hóvirág u - Baráthegyalja u. sarok
- Isaszeg u. 7/A
- Jegenyés u. 21.
- József u. 27.
- Kapitány 19.
- Kapitány kürt
- Kiss József u. 61.
- Kolozsvári u. 13.
- Kolozsvári utca
- Kont u. - Kinizsi u. kereszteződés
- Kőporos u. 74.
- Latabár E. u. 13.
- Lehár Ferenc u. 27.
- Illyés Gy. u. 24.
- Maros utca 41.
- Maros u. 28.
- Mária u. 11.
- Mura 8.
- Nagy Lajos király u. 3.
- Nádas u. 31.
- Nándorfehérvári u. 14.
- Pattantyús u. 1.
- Puskin u. 42-44.
- Szarkahegy u. 38.
- Selyemrét u. 20.
- Szentistványi u. 16.
- Szent István u. 15.
- Szendrei 2.
- Tömösi u. 7.
- Tapoly u. 8.
- Tetemvár felső sor 219.
- Tízeshonvéd u. 20.
- Tópart u. 24.
- Tulipán u.12.
- Vécsey K. u. 13.
- Vizirózsa 6.
- Vörösmarty u.17.
Lezárás a Bajcsy-Zsilinszky utcán
A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. szeptember 15-ig a vízelvezető keresztrácsok karbantartási munkálatait végzi a Bajcsy-Zsilinszky utcában, a vasúti felüljáró alatti útszakaszon. A munkálatok ideje alatt a Bajcsy-Zsilinszky utca Tiszai pályaudvar felé vezető forgalmi sávja lezárásra kerül, a gépjárműforgalmat ideiglenesen a villamospályára terelik.
Arra kérik a közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel közelítsék meg a munkavégzés helyszínét, tartsák be a kihelyezett sebességkorlátozásokat, és ügyeljenek a munkaterületen dolgozók, valamint a közlekedésben részt vevők biztonságára.
Közúti közlekedési balesetről nincs információ.
