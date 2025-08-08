1 órája
Miskolc kisiparos mesterei sok furcsa kérést teljesítenek – maguk mesélték el, miket! (fotók+videó!)
Felkerestünk a kevés megmaradt mesteremberből néhányat a városban. A miskolci kisiparosok örömmel meséltek, mi meg tátott szájjal hallgattuk őket.
Lukács Judit varrodája egészen extrém kéréseket is teljesít
Szerencsére még van hova elvinni a levált talpú cipőt, a testalkatváltozás miatt túl bő kabátot és a lábai között kikopott farmert. A miskolci kisiparosok igazi mesteremberek, akiknél manapság a javítási munkák viszik el napjaik nagy részét. Jutka varrodája, a szabóság az Uitz Béla utcán és Dr. Suszter olyan szakmák mesterei, amelyek bizony kihalóban vannak. Az általunk megkérdezett három elhivatott szakember a múltról és jelenről is szívesen beszéltek.
Meghökkentő megrendelések sorát kapják a miskolci kisiparosok
Lukács Judit vezeti az Avas városrészen Jutka varrodáját. A Szentgyörgy úton található kis műhelyben roskadásig vannak telítve a polcok javítandó ruhadarabokkal, eszközökkel. A tulajdonos elmondása szerint sok idős ember főként szűkítésre hoz be felsőket, szoknyákat, nadrágokat vagy blézereket egy-egy műtéti időszakot, vagy betegséget követő fogyás miatt. A varrodában abban is segítenek a kuncsaftoknak, hogy mit éri meg és mit nem javíttatni. Tíz éve szolgálják a vendégkörüket és arra a kérdésre, hogy van-e alkalmanként egy-egy furcsábbnak, szokatlannak mondható kérés, a válasz: „folyamatosan” volt. Ez kíváncsivá tett bennünket.
Jutka varrodájába betért például egy kedves hölgy egy szétvagdosott bábuval, és arra volt kíváncsi, hogy még összevarrható-e eredeti állapotába. Kiderült, hogy egy váláson van túl és a rongyfigurának férje esett neki ollóval egy felhevült veszekedés során. A varroda teljesítette a szokatlan kérést. Hasonlóképpen arra sem mondtak nemet, amikor valaki egy robottal tért be hozzájuk azzal, hogy bagolyt utánzó jelmezt varrjanak a szerkezetre. Bár a kérés elsőre meghökkentő, az iparos és segítője elképesztő köpenyt varrtak a robotra, amely elkészítése hihetetlen aprólékosságot igényelt, hiszen a madár tollait egyenként varrták fel az öltözékre.
A szabóságban kértek már hintaágyat is
Aki az értékmentés jegyében éli az életét és Miskolcon, vagy az agglomerációban lakik, annak nem ismeretlen az Uitz Béla utcában 1994 óta működő szabóság. Nem, nem írtuk el, 31 esztendeje készíti a
- zakókat,
- öltönyöket és
- végez felhajtásokat, javításokat
a régi iskolán nevelődött szabómester, Veres István. Az évtizedek során ahogy a társadalmi igények változtak, úgy csökkent az úri szabó feladatok száma és ezzel egy időben nőtt a javításoké. Tipikusan sok az interneten rendelt áruk igazítására vonatkozó kérés, mert itt lóg, ott szűk, amott meg kicsit rövid. A legfurcsább kérések között mégsem kap helyet az utóbbi, hiszen volt már igény egyedi sapka elkészítésére is és valaki egy egész hintaágy párnaszettjét készíttette el a szabómesterrel. Amikor a jövőről és a stafétabot átadásáról kérdezzük, kicsit szomorkássá válik Veres István. Nem sokan tanulják manapság ezt a mesterséget és amiért jelentkező nincs, ezért helyszín sincs sok, ahol ezt valaki megtehetné. Igaz itt sokat kell dolgozni és a munka teljesítménybe megy. Maga a szabóság szakma is inkább eltolódott a konfekciószabászat felé, így az a véleménye, hogy ha ő már nem tudja vinni tovább az üzletet, valószínűleg itt már nem szabóság lesz utána.
Dr. Suszternek országos hírneve és klientúrája van
– Mi sok mindent csinálunk, amit mások nem. Talpalás, sarkalás, foltozás, cipzárcsere, csizmaszár bővítés, lovaglócsizmában cipzárcsere, vagy ha megrágja a kutya a cipőt, akkor azt mi megcsináljuk a másik alapján az eredetire – kezdi sorolni az elképesztő tudást és szakismeretet igénylő feladatainak sorát a Dr. Suszter egyik vezetője, Csorba Jánosné. A Széchenyi utca 49. szám alatti kapualjból megközelíthető műhelyben szakvéleményt is készítenek a két éven belüli termékek esetében. Amit ma már csak nagyon kevesen vállalnak, az a csizmaszár szűkítés, ez is lehetséges Csorbáéknál, mint ahogy a táskákban is végeznek cipzárcserét. A suszteri feladatok mellett élezést és kulcsmásolást is vállalnak. Feladatokban és megrendelésekben egyik általunk megkérdezett iparos mester sem szűkölködik jelenleg, bár ennek az is oka, hogy a környéken alig akad cipész, szabász, varrónő. Pedig jó lenne, ha nem tűnnének el Miskolc utcáiról és még sokáig tudnánk használni szolgáltatásaikat.
