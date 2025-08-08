Miskolc kisiparos mesterei sok furcsa kérést teljesítenek – maguk mesélték el, miket! (fotók+videó!)

Jutka varrodájába betért például egy kedves hölgy egy szétvagdosott bábuval, és arra volt kíváncsi, hogy még összevarrható-e eredeti állapotába. Kiderült, hogy egy váláson van túl és a rongyfigurának férje esett neki ollóval egy felhevült veszekedés során. A varroda teljesítette a szokatlan kérést. Hasonlóképpen arra sem mondtak nemet, amikor valaki egy robottal tért be hozzájuk azzal, hogy bagolyt utánzó jelmezt varrjanak a szerkezetre. Bár a kérés elsőre meghökkentő, az iparos és segítője elképesztő köpenyt varrtak a robotra, amely elkészítése hihetetlen aprólékosságot igényelt, hiszen a madár tollait egyenként varrták fel az öltözékre.

A szabóságban kértek már hintaágyat is

Aki az értékmentés jegyében éli az életét és Miskolcon, vagy az agglomerációban lakik, annak nem ismeretlen az Uitz Béla utcában 1994 óta működő szabóság. Nem, nem írtuk el, 31 esztendeje készíti a

zakókat,

öltönyöket és

végez felhajtásokat, javításokat

a régi iskolán nevelődött szabómester, Veres István. Az évtizedek során ahogy a társadalmi igények változtak, úgy csökkent az úri szabó feladatok száma és ezzel egy időben nőtt a javításoké. Tipikusan sok az interneten rendelt áruk igazítására vonatkozó kérés, mert itt lóg, ott szűk, amott meg kicsit rövid. A legfurcsább kérések között mégsem kap helyet az utóbbi, hiszen volt már igény egyedi sapka elkészítésére is és valaki egy egész hintaágy párnaszettjét készíttette el a szabómesterrel. Amikor a jövőről és a stafétabot átadásáról kérdezzük, kicsit szomorkássá válik Veres István. Nem sokan tanulják manapság ezt a mesterséget és amiért jelentkező nincs, ezért helyszín sincs sok, ahol ezt valaki megtehetné. Igaz itt sokat kell dolgozni és a munka teljesítménybe megy. Maga a szabóság szakma is inkább eltolódott a konfekciószabászat felé, így az a véleménye, hogy ha ő már nem tudja vinni tovább az üzletet, valószínűleg itt már nem szabóság lesz utána.