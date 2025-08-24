Az emblematikus miskolci épület teljesen új külső héjat kapott

Bár nem miskolci épület, de helyszínnek fontos és baj van vele

Megdöbbentő helyzetbe csöppentek az autósok vasárnap délelőtt Miskolcon. Elárasztotta a víz a Szentpéteri kaput. Sár és víz fogadott minket, amikor a helyszínre értünk. Nem sokkal korábban érkezett ugyanis a videó szerkesztőségünkbe: az autósok tengelyig gázoltak a vízben vasárnap nem sokkal dél előtt Miskolcon, a Szentpéteri kapuban. A kórház felé vezető úton végig hömpölygött a víz. A helyszínen kiderült, csőtörés történt, a vizet ugyan sikerült elzárni, de még hosszú munkálatok várnak a szakemberekre. Részleteztük, pontosan mi.