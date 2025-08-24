53 perce
Az emblematikus miskolci épület teljesen új külső héjat kapott
A benne működő legendás klub is teljesen új külsőt és belsőt kapott. Alig egy év kellett hozzá, hogy egészen a szerkezetéig visszabontsák és újraépítsék a miskolci épület szerkezetét.
Tavaly egy korszak lezárult, ami nem kis riadalmat keltett az Egyetemváros és Miskolc szórakozásra vágyó társadalmában. 2024. augusztusában jelentette be a város egyetemi hallgatói klubja, a Rockwell Klub üzemeltetője, hogy eljött az idő, hogy a miskolci épület egy teljesen új külsőt és belsőt kapjon. A helyszínen jártunk, hogy megnézzük, hogy állnak most a munkálatok.
Bár nem miskolci épület, de helyszínnek fontos és baj van vele
Megdöbbentő helyzetbe csöppentek az autósok vasárnap délelőtt Miskolcon. Elárasztotta a víz a Szentpéteri kaput. Sár és víz fogadott minket, amikor a helyszínre értünk. Nem sokkal korábban érkezett ugyanis a videó szerkesztőségünkbe: az autósok tengelyig gázoltak a vízben vasárnap nem sokkal dél előtt Miskolcon, a Szentpéteri kapuban. A kórház felé vezető úton végig hömpölygött a víz. A helyszínen kiderült, csőtörés történt, a vizet ugyan sikerült elzárni, de még hosszú munkálatok várnak a szakemberekre. Részleteztük, pontosan mi.
Elárasztotta a víz a Szentpéteri kaput, sár és víz mindenütt (fotókkal, videókkal) - frissítve
Látványnak ez se kutya!
Megjött az első nyári havazás. Vasárnap reggel hatkor fehérbe borult a táj. Bár a nyári szünet még tombol, aki hűvösebb helyre vágyik, irány a Tátra! A Gáspár-csúcson (Kasprowym Wierch) augusztus 24-én reggel havazott. Fotókat és videót is mutattunk a különleges éghajlati jelenségről.
A jattolás bizonytalansága
Aki külföldön járt már, talán tapasztalta, hogy a borravaló adása nem elvárt a legtöbb helyen. A szervizdíj ugyanis tartalmazza azt. Utánajártunk, hogy Borsodban is így van-e ez. A részletekért kattintson erről szóló írásunkra.