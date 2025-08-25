Új négysávos Miskolcra, de a tramtrain is képben! Rá sem fogunk ismerni a városra, ha ezeket a fejlesztéseket meglépik

A kormányrendelet tervezete teljes részletességgel taglalja az idén és jövőre már biztosan elinduló és befejeződő fejlesztési projekteket: közlekedési, kulturális, oktatási beruházásokat, amelyel alapját jelentik az elkövetkező tíz esztendő fejlesztéseinek. Miskolci beruházások sora szerepel a hosszú távú tervben, százmilliárdos nagyságrendben.

Ez is miskolci beruházás: Útfelújítás az avasi lakótelepen.

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A kormányrendelet tervezete arról is szól, hogy a jövőbeni költségvetési forrásokat a programhoz igazítsák. A tervek között tehát regionális vízügyi fejlesztések, nagyszabású közlekedési projektek, és kulturális intézmények modernizálása szerepel, miközben a három legnagyobb projekt több mint ezermilliárd forintot képvisel.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Miskolci beruházás: Barlangfürdő, utak, egyetem

A rendelet sok száz tételt tartalmazó melléklete összesen 14 olyan miskolci beruházást tartalmaz, amely állami finanszírozású, és beleillik a beruházási keretprogramba. Százmilliárdos nagyságrendről van szó.

Olyan dolgok találhatók benne, mint a Miskolctapolca Barlangfürdő további felújítása, amelyre 4,5 milliárd forintot terveztek be.

A legnagyobb tétel a Miskolci Egyetem neve mellett szerepel. Összesen 39,3 milliárd forintnyi fejlesztésről van szó.

Útépítések, bővítések is vannak a miskolci programban: az Y-híd beruházás folytatása, a 306-os (repülőtéri) út bővítése, vagy a Miskolc-Bükkszentkereszt út első szakaszának négysávosítása.

Miskolci tervezett beruházások Egyetem út és Galéria épület közötti ivóvízvezeték 238 méter hosszú szakaszának rekonstrukciója csőbéleléssel (Energiaügyi Minisztérium): 141,3 millió forint.

Miskolc városa vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása (Építési és Közlekedési Minisztérium): 24 milliárd forint.

Miskolcon a 3. számú főút tehermentesítő szakasza, az Y-hídhoz kapcsolódó szakaszok mintegy 3 kilométer hosszban, 2x2 forgalmi sávos, új nyomvonalú főút, Sajó híddal kerül kialakításra (Építési és Közlekedési Minisztérium): 26 milliárd forint.

2519. jelű Miskolc-Bükkszentkereszt összekötő út 1 + 753 - 2+450 kilométerszelvények közötti szakasz négynyomúsítása és jelzőlámpás csomópontjainak fejlesztése (Építési és Közlekedési Minisztérium): 1 milliárd forint.

306. sz. főút miskolci szakaszát érintő kapacitásbővító fejlesztés (Építési és Közlekedési Minisztérium): 6 milliárd forint.

Miskolctapolca Barlangfürdő felújítása (Építési és Közlekedési Minisztérium): 4,5 milliárd forint.

Tramtrain fejlesztések: Debrecen, Miskolc, Szeged (Építési és Közlekedési Minisztérium): összesen mintegy 100 milliárd forint.

A Miskolci Jégcsarnok tetőszerkezetének felújítása (Honvédelmi Minisztérium): 350 millió forint.

A Miskolci Ferenczi tornacsarnok teljeskörű felújítása (Honvédelmi Minisztérium): 3,8 milliárd forint.

Andrássy Gyula utca 43. Diósgyőri Kormányablak kialakítás I. ütem (Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium): 243 millió forint.

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal, Andrássy Gyula utca 43. - Diósgyőri Kormányablak II. ütem (Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium): 150 millió forint.

Miskolci Egyetem egyetemi fejlesztések (Kulturális és Innovációs Minisztérium): 39,4 milliárd forint.

Miskolci Szakképzési Centrum - Andrássy Gyula Gépipari Szakgimnázium bővítése és eszközrendszerének fejlesztése (Kulturális és Innovációs Minisztérium): 2,5 milliárd forint.

Informatikai szakgimnázium létrehozása a Miskolci Szakképzési Centrum Kandó Kálmán Informatikai Szakgimnáziumának szakmai bázisán (Kulturális és Innovációs Minisztérium): 3,9 milliárd forint.

A tavaly leégett Miskolctapolca Barlangfürdő is benne van a fejlesztési programban: