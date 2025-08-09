augusztus 9., szombat

Elindult a szavazás!

34 perce

Döntse el, ki legyen a hónap állata Miskolcon!

Szavazást indít a Miskolci Állatkert. Ki legyen a hónap állata augusztusban?

A Miskolci Állatkert augusztusban is meghirdeti a hónap állata versenyt.

Elindult a szavazás! Ki legyen a hónap állata augusztusban a Miskolci Állatkertben?

A legtöbb reakciót gyűjtő állattal alaposabban is megismerkedhetnek.

A hónap állata szavazás jelöltjei augusztusban:

  • Madagaszkári bütyköscsótány
  • Vörösorrú ormányosmedve
  • Perzsa leopárd

 Szavazni augusztus 11-ig lehet. Csak nyomjon egy reakciót a kedvencére a Miskolc Zoo facebook oldalán!

A Miskolci Állatkert állatai

A Miskolci Állatkert és Kultúrpark 1983-ban – akkor még Miskolc Városi Vadaspark néven – alapvetően azzal a céllal jött létre, hogy bemutassa a város lakóinak a közvetlen környezetük – főként a Bükk hegység – élővilágát. Ez az alapításkori cél ma újra kiemelten előtérbe került: fontosnak tartják, hogy a látogatók minél szélesebb körben megismerkedhessenek a Kárpát-medencében élő vadvilággal. Az állatkert közel három évtizedes történelmének köszönhetően azonban ma már nem csak hazai fajokkal találkozhatnak, hiszen minden földrész állatvilága képviseli magát az állatkertben, ezzel is bemutatva Földünk élővilágának sokszínűségét.

 Jelenleg 120 állatfaj és fajta mintegy 800 egyedét mutatják be.

Még több állati hír a boon.hu oldalán:

 

