5 órája

Több százan éjszakáztak a Csanyikban + fotók, videó

A Miskolci Állatkert és Kultúrpark is vendégül látta az érdeklődőket. Az Állatkertek Éjszakája ezúttal pénteken este volt.

Boon.hu
Több százan éjszakáztak a Csanyikban + fotók, videó

Sokan vettek részt a programon

Fotó: Molnár István

A Csanyikban fél nyolckor már parkolóhelyet sem lehetett találni, annyian szerettek volna részt venni a programon. Az Állatkertek Éjszakáján, pénteken este Miskolcon, különleges, izgalmas programokkal, a „Városi vadon” egyedülálló hangulatával és felejthetetlen élményekkel várták a látogatókat. Az idei év témája a „városi vadon” volt, így ezen az estén a résztvevők megtudhatták, hogyan él együtt a természet és az ember a városban, mely állatok alkalmazkodtak a leginkább az ember közelségéhez, milyen veszélyeket rejthet egy-egy találkozás.

miskolci állatkert
A miskolci állatkert remek programokkal várta a kicsiket, nagyokat. Fotó: Molnár István

Ezen az estén programjaik között szerepelt: Afrikai tánc és dobshow (fellépett Abdoul Camara szenegáli táncművész a Kultúrafrika Alapítvány szervezésében); Afrika bazár; Csillagok közelről (a Bükki Csillagda távcsöves bemutatóján lehetett felfedezni az égbolt csodáit); Ismerkedés a madarak világával (a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki Helyi Csoportjának interaktív standjánál); Látványetetések (állatok különleges esti hangulatban);  ,,Nem szeretem" állatok (városi vadon rejtett lakói: hüllők, kétéltűek és rovarok testközelből), és Tapizoo (koponyák, tojások, tollak, bőrök kézbe vehető formában).  Sokan lámpával, fejlámpával érkeztek, de a tájékozódást fáklyák is segítették. A nagy sikert aratott programok  19 órakor kezdődtek, és 23 óráig tartottak a miskolci állatkertben.

Állatkertek Éjszakája a Miskolci Állatkertben

Fotók: Molnár István

 

 

 

