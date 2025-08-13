augusztus 13., szerda

Borzongató szépség! Ő nyerte a szavazást Miskolcon

A miskolci állatkert oldalán augusztusban is elindult a szavazás, ki legyen a hónap állata. Három jelölt közül lehetett választani. Íme a nyertes!

Boon.hu

A Miskolci Állatkert augusztusban sem feledkezett meg a szavazás elindításáról.

A perzsa leopárd lett a hónap állata augusztusban a Miskolci Állatkert szavazásán
A perzsa leopárd lett a hónap állata augusztusban. Fotó: Miskolci Állatkert

A perzsa leopárd lett a hónap állata augusztusban

A legnagyobb termetű leopárdalfaj, amely a Közel-Kelet és Közép-Ázsia hegyvidékein, félsivatagjaiban és sztyeppéin él. Magányos ragadozó, csak a párzási időszakban él rövid ideig párban. A kölyköket a nőstény egyedül neveli: három hónapos korukig szopnak, másfél évesen hagyják el anyjukat, majd kétéves korukra válnak ivaréretté.

Ma már kevesebb, mint 1 200 példány él a vadonban. Élőhelyük folyamatosan zsugorodik és elszigetelődik, ráadásul kevés a rendelkezésükre álló prédaállat. Sok élőhelyük (például Irán, Afganisztán) katonai konfliktusok által is veszélyeztetett - olvasható a Miskolci Állatkert Facebook oldalán.

Ő lett a hónap állata a Miskolci Állatkertben júliusban:

Júliusban is volt szavazás.

 

