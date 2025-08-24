Kihagyhatatlan! Miskolcra érkezik Abdoul Camara

Augusztus 29-én, pénteken országszerte rendezik meg az Állatkertek Éjszakája programot, amelyhez a Miskolci Állatkert és Kultúrpark is csatlakozik. Ezen a különleges estén a szervezők ajánlása szerint izgalmas programokkal, a „városi vadon” egyedülálló hangulatával és felejthetetlen élményekkel várják a látogatókat.

Abdoul Camara örömmel vállalta a fellépést a Miskolc Zoo felkérésére

Forrás: Afrika Show

Az idei év témája a „városi vadon”, így ezen az estén az állatkertbe érkezők azt is megtudhatják, hogyan él együtt a természet és az ember a városban, mely állatok alkalmazkodtak a leginkább az ember közelségéhez, milyen veszélyeket rejthet egy-egy találkozás.