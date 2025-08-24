augusztus 24., vasárnap

Élmény

51 perce

Kihagyhatatlan! Miskolcra érkezik Abdoul Camara

Városi vadon hangulatot teremtenek a szervezők. Augusztus utolsó hete izgalmas élménnyel gazdagítja Miskolc és környéke közönségét.

Afrikai táncművész is fellép a Miskolc Zoo programján az Állatkertek Éjszakáján

Augusztus 29-én, pénteken országszerte rendezik meg az Állatkertek Éjszakája programot, amelyhez a Miskolci Állatkert és Kultúrpark is csatlakozik. Ezen a különleges estén a szervezők ajánlása szerint izgalmas programokkal, a „városi vadon” egyedülálló hangulatával és felejthetetlen élményekkel várják a látogatókat.

Miskolc meghívta a képen látható Abdoul Camara táncművészt
Abdoul Camara örömmel vállalta a fellépést a Miskolc Zoo felkérésére 
Az idei év témája a „városi vadon”, így ezen az estén az állatkertbe érkezők azt is megtudhatják, hogyan él együtt a természet és az ember a városban, mely állatok alkalmazkodtak a leginkább az ember közelségéhez, milyen veszélyeket rejthet egy-egy találkozás.

Az Állatkertek Éjszakája programja Miskolcon

  • Afrikai tánc és dobshow – fellép Abdoul Camara szenegáli táncművész a Kultúrafrika Alapítvány szervezésében
  • Afrika bazár – kézműves termékek vására
  • Csillagok közelről – a Bükki Csillagda távcsöves bemutatóján felfedezheted az égbolt csodáit
  • Ismerkedés a madarak világával – a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki Helyi Csoportjának interaktív standja
  • Látványetetések – ismerd meg állatainkat a különleges esti hangulatban
  • "Nem szeretem" állatok – ismerd meg a városi vadon rejtett lakóit: hüllők, kétéltűek és rovarok testközelből
  • Tapizoo – koponyák, tojások, tollak, bőrök kézbe vehető formában

Nyitvatartás és jegyvásárlás

A programok 19:00 és 23:00 óra között zajlanak, az állatkert 23:00 órakor zár.

A pénztár ezen a napon 9:00 és 22:00 óra között folyamatosan nyitva tart, így ezen idő alatt bármikor érkezhettek. A nap folyamán érkező vendégek folyamatos bent tartózkodással részt vehetnek az esti programokon is. Ha szeretnétek elkerülni a sorban állást, vásároljátok meg belépőjegyeteket online.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

