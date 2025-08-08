Helyi közélet
1 órája
Akik ma reggel Miskolc felé vonatoztak, erre nem tudtak felkészülni!
Újabb reggeli kellemetlenség az utasoknak ,ez a járat nem indult időben. Késett a vonat Miskolc felé, de nem akárhogy.
40 percet késik a vonat. (A kép illusztráció)
Forrás: MW
Fotó: Hegedûs Márta
Ezt ne hagyja ki!Mezőkövesd térsége
2 órája
Súlyos sérüléssel végződött egy szabálytalan előzés Mezőkövesdnél - mentőhelikopter is a helyszínen! (fotók , videó)
Ezt ne hagyja ki!Kapaszkodj!
1 órája
Összegezték hányszor mozdult meg a föld a Bükk térségében júliusban – elképesztő szám!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre