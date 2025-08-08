Helyi közélet 1 órája

Akik ma reggel Miskolc felé vonatoztak, erre nem tudtak felkészülni!

Újabb reggeli kellemetlenség az utasoknak ,ez a járat nem indult időben. Késett a vonat Miskolc felé, de nem akárhogy.

40 percet késik a vonat. (A kép illusztráció) Forrás: MW Fotó: Hegedûs Márta

A Keleti pályaudvarról – Miskolcon át – Kassára, illetve Sátoraljaújhelyre 8:25-kor induló Hernád-Zemplén InterCity (IC 184) várhatóan 40 perces késéssel közlekedik - tette közzé a MÁVINFORM. Ezek is érdekelhetik:

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!