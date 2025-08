Na ne! Nem hittünk a szemünknek, amikor ezt megláttuk a Szinva hídján! – Lefotóztuk gyorsan (+videó!)

Szokatlan látvány tárul az arra járók elé a Soltész Nagy Kálmán úton. Miskolc ezen részén a forgalmas út alatt folyik a Szinva patak és ezen a ponton persze hídkorlát védi a gyalogosokat a vízbeeséstől. Történetünk szempontjából ez a pont a főszereplő, ugyanis valaki egy intim női ruhadarabot helyezett el a korlát egyik oszlopán, méghozzá nem amolyan hányaveti módon, nem, akkurátusan, precízen, szépen.

Miskolc gyönyörű napsütésre ébredt, aztán ez a látvány szebbítette tovább a napot Fotó: BJÁ

Miskolc városát szépítenék így?

Talán abban mindannyian egyetérthetünk, nem lövünk nagyon mellé, ha azt mondjuk, hogy ez a különleges dekoráció nem Miskolc Város Önkormányzatának arra irányuló törekvésének köszönhető, hogy dekoratív elemekkel díszítsék és növényekkel zöldítsék városunkat. Azt is figyelembe vettük, hogy az őzeknél ez az időszak bizony az üzekedés csúcsideje, amivel fejtörést és problémát okoznak azoknak, akik autóval közlekednek. Nos, lehet, hogy nem csak az őzek indultak be és a melltartó hídra kerülése is hasonló indíttatásból történhetett. Itt viszont joggal merülhet fel a kérdés, hogy miért csak ez az egy intim ruhadarab került le hanyagul viselőjéről?

A napszárította fekete melltartó még így is beleillik Miskolc látképébe Fotó: BJÁ

Az is egy opció lehet, hogy a fekete fehérnemű valakinek a munkaruhájaként szolgált szebb napokon és figyelmetlenség, vagy feledékenység állhat annak hátterében, hogy miért végezte a Soltészon. Aztán ott a Szinva, amiben még az aszály ellenére is hömpölyög a víz, így esetleg van arra esély, hogy valakinek kedve támadt megmártózni a hűsítő habokban és ehhez épp a melltartót gondolta levenni az illető.

Ön mit tippel, hogy kerülhetett oda ez a fehérnemű? Fotó: BJÁ

Akármelyik opció is a valós, mi mindenesetre olvasóink fantáziájára bízzuk, hogy választ találjanak a hídra kiakasztott fekete melltartó rejtélyére.

