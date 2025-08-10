Szirmán a folyamatos feszültségről álmodik mindenki – a helyszínen bizonyosodtunk meg az okáról

Van olyan nap, hogy összesen nyolc alkalommal megy el hosszabb-rövidebb ideig az áramszolgáltatás. Ezzel az a probléma, hogy a modern elektronikai berendezések nem arra vannak tervezve, hogy ennyi alkalommal újrainduljanak, ki-be kapcsoljanak használat közben - mondják a lakosok közül többen Miskolc-Szirma városrészen. A másodperces áramkimaradásoknak költséges következményei vannak az itt élőknek, hiszen sok ott élő volt már kénytelen új mosógépet, tévét, szárítógépet vásárolni mert a korábbi nem bírta a gyűrődést.

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Akkor sem túl vidámak a szirmaiak, ha a sorozatos, pillanatnyi áramkimaradások miatt mondjuk a kazán vezérlőegysége megy tönkre, hiszen bár a kihívott gázszerelő ki tudja cserélni, a nagyobb baj az, hogy ez 150 ezer forintot kóstál. Többen gondolhatunk most arra, hogy ha van érvényes lakásbiztosítási kötvény, annak állnia kellene ezeket a költségeket. Sajnos ez sem ilyen egyszerű. Az ügyintézés, a hibabejelentés önmagában sem való azoknak, akik idegrendszere nem edzett a kérdés-felelek bürokratikus útvesztőihez, az viszont külön nehezítheti azt, hogy a károsultak pénzükhöz jussanak, hogy ezek az úgynevezett áthúzások, vagyis pillanatnyi szünetek annyira rövidek, hogy igazából áramszünetnek sem minősülnek. A probléma egészével és a hálózat korából fakadó hibákkal a szolgáltató tisztában van.