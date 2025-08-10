1 órája
Szirmán a folyamatos feszültségről álmodik mindenki – a helyszínen bizonyosodtunk meg az okáról
Panaszkodnak az emberek, sokba kerül az áramhasználat itt. Miskolc-Szirma városrészének villamosenergia használata komplex kérdés, de most válaszokat kaptunk.
Pont a feszültség hiánya fáj a Szirma városrészen élőknek
Van olyan nap, hogy összesen nyolc alkalommal megy el hosszabb-rövidebb ideig az áramszolgáltatás. Ezzel az a probléma, hogy a modern elektronikai berendezések nem arra vannak tervezve, hogy ennyi alkalommal újrainduljanak, ki-be kapcsoljanak használat közben - mondják a lakosok közül többen Miskolc-Szirma városrészen. A másodperces áramkimaradásoknak költséges következményei vannak az itt élőknek, hiszen sok ott élő volt már kénytelen új mosógépet, tévét, szárítógépet vásárolni mert a korábbi nem bírta a gyűrődést.
Akkor sem túl vidámak a szirmaiak, ha a sorozatos, pillanatnyi áramkimaradások miatt mondjuk a kazán vezérlőegysége megy tönkre, hiszen bár a kihívott gázszerelő ki tudja cserélni, a nagyobb baj az, hogy ez 150 ezer forintot kóstál. Többen gondolhatunk most arra, hogy ha van érvényes lakásbiztosítási kötvény, annak állnia kellene ezeket a költségeket. Sajnos ez sem ilyen egyszerű. Az ügyintézés, a hibabejelentés önmagában sem való azoknak, akik idegrendszere nem edzett a kérdés-felelek bürokratikus útvesztőihez, az viszont külön nehezítheti azt, hogy a károsultak pénzükhöz jussanak, hogy ezek az úgynevezett áthúzások, vagyis pillanatnyi szünetek annyira rövidek, hogy igazából áramszünetnek sem minősülnek. A probléma egészével és a hálózat korából fakadó hibákkal a szolgáltató tisztában van.
A Miskolc-Szirma városrészen élők közül többen már régóta ott élnek
Egyikük elmondása szerint ha igazságosak akarnak lenni akkor ez a gond egyáltalán nem új keletű. Már a 90-es években is jelen volt bizony be kellett jelenteni az áramkimaradásokat az akkori ÉMÁSZ-nak, akkor valaki kivizsgálta a történteket és egy darabig minden rendben is ment, egészen a következő ilyen kimaradásig.
Tény, hogy ez a városrész az elmúlt évtizedekben dinamikus fejlődésen ment keresztül és a régi villamosenergia hálózat talán nem tudott, tud lépést tartani az érintett terület egyre bővülő infrastruktúrájával, az egyre növekvő demográfiával és annak áramigényével. A hálózat egyértelműen fejlesztésért kiállt, aminek a terveiről és a folyamatban lévő projektjeiről a legilletékesebbet kérdeztük.
Az MVM több mint 5 milliárdos hálózatfejlesztést végez Miskolcon
„Az MVM áramhálózati társaságai összehangolt, komplex fejlesztési programot valósítanak meg annak érdekében, hogy növeljék az ügyfelek ellátásbiztonságát, kiszolgálják az új ügyféligényeket és lehetővé tegyék további megújuló alapú termelő egységek csatlakozását a villamosenergia-rendszerhez.” – mondta Hiezl Gábor, az MVM Émász és az MVM Démász Áramhálózati Kft. ügyvezető igazgatója
A fejlesztések egyik fő pillérét az alállomási beruházások jelentik. 2023 és 2026 között tíz városban – köztük Miskolcon, Szegeden, Jászberényben és Soltvadkerten – valósul meg alállomás-építés, bővítés vagy korszerűsítés.
Miskolcon a növekvő energiaigény miatt már három, összesen 5 milliárd forintot meghaladó, főként saját forrásból finanszírozott, jelentős beruházás zajlik párhuzamosan. Zöldmezős beruházásként új alállomást építettünk a Bogáncs utcában, megvalósítottuk a Miskolc Kelet alállomás átfogó rekonstrukcióját és a Miskolc Dél alállomás kapacitásbővítése is hamarosan lezárul
– húzta alá Hiezl Gábor.
2023 végén indult el egy vadonatúj, korszerű 132/22 kV-os alállomás építése Miskolcon, a Bogáncs utcában. A 2,1 milliárd forintos beruházás – amelynek egy része az Európai Unió és Magyarország Kormánya által nyújtott, kapacitásnövelő hálózatfejlesztési beruházásokra fordítható támogatással (RRF-6.1.1-21-2022-00005) valósult meg – a megnövekedett térségi fogyasztási igények kiszolgálását teszi lehetővé, kiemelten Miskolc-Szirma városrész esetében. Ez egy kedvelt kertvárosi övezet, a városrészben az elmúlt időszakban – különösen 2020 óta – jelentősen megnövekedett a lakosság száma, és egyre többen telepítenek háztartási méretű kiserőművet otthonukra, amely fokozott terhelést ró a meglévő villamosenergia-hálózatra.
Megalapozták Szirma hosszú távú energetikai hátterét
„A kivitelezés lezárult, az alállomás műszaki átadása július végén megtörtént. Az új létesítmény hosszú távon biztosítja
- Miskolc-Szirma,
- Görömböly,
- Miskolc-Tapolca,
- Hejőcsaba,
- Kistokaj és
- Mályi
megbízható áramellátását, valamint a szomszédos ipari park kiszolgálását. A lakossági felhasználókat hamarosan, több lépcsőben fokozatosan, várhatóan 2025 őszétől tudjuk az alállomásra kapcsolni, amely az ott lakók részére tovább növeli az ellátás színvonalát. A fejlesztés hosszú távon biztosítja Szirma városrész üzembiztos, korszerű villamosenergia-ellátását, és megalapozza a térség jövőbeni növekedésének energetikai hátterét.” – tette hozzá Hiezl Gábor.
Miskolc-Szirma villamosenergia-ellátását jelenleg egy körübelül 50 km hosszú légvezeték szakasz biztosítja, amely jobban ki van téve az időjárás viszontagságainak, külső behatásoknak, mint ami esetlegesen egy földkábellel ellátott, belvárosi környezetben tapasztalható. A Bogáncs utcai új alállomásból kiinduló kábelek elhelyezése már megtörtént, ezek majd közvetlenül szolgálják ki a szirmai lakosságot. A projekt jelenleg a befejező szakaszához közeledik, már csak egy kulcsfontosságú berendezésre várunk, amelyet követően az új betáplálás üzembe helyezhető.
Feszültség hiánya miatt szomorúak a szirmaiakFotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
Drónnal is bejárták az érintett területet a szakemberek
A Miskolc-Szirma városrészben néhány hete tartott rendkívüli drónos bejárás során több helyen is hálózatba benőtt fákat azonosítottak az MVM szakemberei, amelyek már kis szélben is a hálózathoz érve zavartatást okozhatnak az áramellátásban. Emiatt az MVM megkezdte a soron kívüli kertészeti munkák előkészítését, amely a tavalyi húszmillió forintos gallyazási munkák hatását fogja tovább javítani.
„Az MVM villamosenergia-hálózatát minden esetben úgy tervezi, hogy annak kapacitása és ellenállóképessége minél nagyobb legyen, törekszik a rugalmasabb hálózati struktúrák kialakítására. Az MVM ügyfelei is sokat tehetnek a hálózat védelme és az üzemzavarok megelőzése érdekében, ha a hálózat közelében kerülik a magasra növő növényzet telepítését, és rendszeresen gondozzák saját tulajdonú fáikat, ezzel csökkentve az esetleges rádőlések és szakadásveszélyek kockázatát.” – jegyezte meg Hiezl Gábor.
Szirma térségében az MVM néhány 1-2 másodperces kieséssel járó zavartatást regisztrált a hálózaton az elmúlt időszakban. Ezek csökkentése érdekében az elmúlt másfél év során 26 alkalommal tervezett fejlesztést, illetve karbantartást végeztek az MVM szakemberei a környéken, kis- és középfesztültségű hálózati rekonstrukciókat hajtottak végre, új betonházas és oszloptranszformátorokat helyeztek el, továbbá 9 hibaelhárítást végeztek, amelyek túlnyomó többsége farádőlés volt.
A Bogáncs utcai új álállomás építésével párhuzamosan 2023 végén kezdődött a Miskolc Kelet 35/11 kV-os alállomás rekonstrukciója. A munkálatok során az MVM szakemberei elbontották a régi technológiai és építészeti elemeket, kialakították az új kapcsolóberendezés helyét, elvégezték a primer és szekunder rekonstrukciót. A 650 millió forintos beruházás megvalósult, biztosítva a körzet ipari létesítményeinek, telephelyeinek és lakosságának megbízható, magas színvonalú villamosenergia-ellátását.
Kiemelt figyelem a földkábeleken
A Miskolc Dél 132/11 kV-os alállomás kapacitásbővítése és rekonstrukciója 2,4 milliárd forintból, 39 ezer ügyfelet érintően valósul meg, a munkálatok folyamatban vannak. A fejlesztés során módosul az alállomás kialakítása az üzembiztonság növelése érdekében, a két 25 MVA-es transzformátort két 40 MVA-esre cseréljük, amely összességében 60 százalékos bővülést jelent. Ez a kapacitásbővítés nemcsak a lakossági ellátás színvonalát javítja, hanem jövőbeni napelemes termelők csatlakozását is lehetővé teszi.
Az MVM Émász hálózati beruházási stratégiája kiemelt figyelmet fordít a szabadvezetékek földkábelekkel való kiváltására, főként Magyarország egyes hegyvidéki területein, például a Bükk hegységben és a Mátrában. Ennek elsődleges célja az ügyfelek zavartalan villamosenergia-ellátásának biztosítása és a települések közötti hálózaton fellépő üzemzavarok számának csökkentése, amely a kiépült, kiemelkedően magas rendelkezésre állású hálózatnak köszönhetően meg is valósult az Északi-középhegység középső és keleti szakaszának jelentős részein.
A megvalósuló fejlesztések hosszú távon szolgálják az ügyfelek megbízható és fenntartható energiaellátását és kulcsszerepet játszanak a zöld átállásban.
