Vigyázzon, ha erre jár Miskolcon: hátborzongató dolog történik esténként!

A Miskolcon láttam Facebook-csoportban jelent meg egy bejegyzés arról, mi történik Miskolcon, a Szentpéteri kapu városrésznél, a vármegyei kórház főbejáratával szemben lévő buszmegállónál. hogy ismeretlenek próbálják megkeseríteni a városlakók életét. Bár tréfásnak gondolhatja az elkövető, egyáltalán nem az.

Miskolcon is borsos az ára az almának, valaki mégis ezzel űz bosszantó dolgot

Miskolcon az alma sem drága?

Sziasztok! Lehet, hogy valakiknek viccesen fog hangzani, de valójában nem az. A Megyei Kórháznál lévő buszmegállóban (város felé) valaki azzal szórakozik az egyik bérházból esténként, hogy az ott várakozó embereket dobálja. 2025.08.28-án este 2 db almát dobott ki, ami nagy erővel csattant közvetlen mellettünk várakozás közbem. Egy mellettünk várakozó fiatal srác jelezte, hogy őt is megdobálták pár nappal ezelőtt… Ez addig lesz “mókás” ameddig valakiben nem okoz kárt, pl. egy gyermekre. Kérlek titeket, hogy fokozottan figyeljetek és vigyázzatok magatokra.

– így szól a bejegyzés. Az alma, mint dobóeszköz pedig különösen érdekes, hiszen – ahogyan arról a közelmúltban a boon.hu is írt – nem ez a legolcsóbb gyümölcs mostanában.