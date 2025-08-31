augusztus 31., vasárnap

Rejtély

1 órája

Vigyázzon, ha erre jár Miskolcon: hátborzongató dolog történik esténként!

Miskolc

Miskolcon a vármegyei kórház környékén különös esetekről számoltak be. Elsőre talán ártatlan tréfának tűnhet, de jobban belegondolva nagyon nem vicces. Egy Facebook-csoportban megjelent bejegyzés részletezi, hogy mi történik a buszmegállóban esténként, és miért kell fokozottan vigyázni.

Boon.hu
A kórházzal szinte szemben lévő buszmegállónál történnek különös dolgok

Forrás: MW

A Miskolcon láttam Facebook-csoportban jelent meg egy bejegyzés arról, mi történik Miskolcon, a Szentpéteri kapu városrésznél, a vármegyei kórház főbejáratával szemben lévő buszmegállónál. hogy ismeretlenek próbálják megkeseríteni a városlakók életét. Bár tréfásnak gondolhatja az elkövető, egyáltalán nem az.

Almával dobálnak Miskolcon?
Miskolcon is borsos az ára az almának, valaki mégis ezzel űz bosszantó dolgot
Forrás: MW

Miskolcon az alma sem drága?

Sziasztok! Lehet, hogy valakiknek viccesen fog hangzani, de valójában nem az. A Megyei Kórháznál lévő buszmegállóban (város felé) valaki azzal szórakozik az egyik bérházból esténként, hogy az ott várakozó embereket dobálja. 2025.08.28-án este 2 db almát dobott ki, ami nagy erővel csattant közvetlen mellettünk várakozás közbem. Egy mellettünk várakozó fiatal srác jelezte, hogy őt is megdobálták pár nappal ezelőtt… Ez addig lesz “mókás” ameddig valakiben nem okoz kárt, pl. egy gyermekre. Kérlek titeket, hogy fokozottan figyeljetek és vigyázzatok magatokra.

– így szól a bejegyzés. Az alma, mint dobóeszköz pedig különösen érdekes, hiszen – ahogyan arról a közelmúltban a boon.hu is írt – nem ez a legolcsóbb gyümölcs mostanában.

