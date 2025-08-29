Miskolc büszkeségeit köszöntötték az Avasi Kilátónál - fotók, videó

„Ez a díj a kollégáimé is”

Megkérdeztünk néhány díjazottat, hogy mit jelent számukra ez a kitüntetés. A Herman Ottó Múzeum igazgatója, Dr. Szolyák Péter a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült.

Természetesen nagyon jó érzés, és bevallom, meglepetésként ért a díj. Úgy gondolom, ez nem csupán az én elismerésem, hanem a múzeumé is. Egy ilyen intézmény, ahol több mint száznegyven kolléga dolgozik, csak közös erőfeszítéssel érhet el sikereket. Ezért kicsit sajnálom is, hogy a díjon az én nevem szerepel, és nem a Herman Ottó Múzeumé. A kollégáim tudása, energiája és mindennapi munkája nélkül nem kaptam volna meg ezt a kitüntetést.

Az igazgató szerint egy ilyen elismerés egyszerre inspiráció és felelősség.

Ez a díj inspiráció, de ugyanakkor felelősség is. Amíg az ember halad előre, hajtja a bizonyítási vágy, de amikor elismerik, onnantól meg kell felelni az elvárásoknak. Én abban bízom, hogy a kollégáim továbbra is támogatnak, és az új terveinket legalább olyan sikeresen tudjuk majd megvalósítani, mint az elmúlt években.

