augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

34°
+33
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
boon.hu video

1 órája

Miskolc büszkeségeit köszöntötték az Avasi Kilátónál - fotók, videó

Címkék#boon video#augusztus 20#kitűntetés#Miniszteri Elismerő Oklevél

Az államalapítás ünnepe, augusztus 20-a alkalmából több szaktárcánál is kitüntették a legelhivatottabb szakembereket. A miskolci kiválóságokat a város vezetése is köszöntötte.

Gárdonyi Edina
Miskolc büszkeségeit köszöntötték az Avasi Kilátónál - fotók, videó

Az élet különböző területein, de ugyanolyan elhivatottsággal dolgoznak

Fotó: Vajda János

Az Avasi kilátónál köszöntötte Miskolc város vezetése azokat a miskolci kötődésű szakembereket, akik augusztus 20., az államalapítás ünnepe alkalmából magas rangú állami és szakmai kitüntetést vehettek át. A város büszkeségeinek teljesítménye a kultúra, az oktatás, a közélet és a tudomány területén is példát mutat. 

Miskolc vezetése köszöntötte az állami elismerésben részesülőket.
Miskolc büszkeségei, akiknek a legmagasabb szinten ismerték el munkájukat
Fotó: Vajda János

Miskolcért és a miskolciakért

Büszkeséggel és tisztelettel gratulálok mindazoknak a miskolci polgártársainknak, akik augusztus 20-a alkalmából magas rangú állami és szakmai kitüntetésben részesültek. Elhivatottságuk, szakmai munkájuk és közösségért végzett szolgálatuk méltó büszkesége városunknak

 – hangsúlyozta köszöntőjében Tóth-Szántai József polgármester. 

Öröm számomra, hogy olyan emberek munkáját ismerik el, akik a legkülönbözőbb területeken, de mindig Miskolcért és a miskolciakért dolgoznak. Biztos vagyok abban, hogy ugyanilyen magas színvonalon folytatják a munkát a jövőben is, hozzájárulva ahhoz, hogy városunk tovább erősödjön, és Miskolc jó hírét vigyék szerte az országban és azon túl is.

Az állami elismerésben részesülteket köszöntötte a városvezetés 08.29.

Fotók: Vajda János

„Ez a díj a kollégáimé is”

Megkérdeztünk néhány díjazottat, hogy mit jelent számukra ez a kitüntetés. A Herman Ottó Múzeum igazgatója, Dr. Szolyák Péter a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült.

Természetesen nagyon jó érzés, és bevallom, meglepetésként ért a díj. Úgy gondolom, ez nem csupán az én elismerésem, hanem a múzeumé is. Egy ilyen intézmény, ahol több mint száznegyven kolléga dolgozik, csak közös erőfeszítéssel érhet el sikereket. Ezért kicsit sajnálom is, hogy a díjon az én nevem szerepel, és nem a Herman Ottó Múzeumé. A kollégáim tudása, energiája és mindennapi munkája nélkül nem kaptam volna meg ezt a kitüntetést.

Az igazgató szerint egy ilyen elismerés egyszerre inspiráció és felelősség.

Ez a díj inspiráció, de ugyanakkor felelősség is. Amíg az ember halad előre, hajtja a bizonyítási vágy, de amikor elismerik, onnantól meg kell felelni az elvárásoknak. Én abban bízom, hogy a kollégáim továbbra is támogatnak, és az új terveinket legalább olyan sikeresen tudjuk majd megvalósítani, mint az elmúlt években.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

„Ez közös siker”

Boncsér Gábor, a Számadó Zenekar művészeti vezetője, a Bulgárföldi és a Szabó Lőrinc Általános Iskola tanára, valamint a Tradíció Edukáció Alapítvány elnöke Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült.

Nagyon jó érzés, ha az ember munkáját elismerik. Legyen az gyerek vagy felnőtt, mindenkinek jól esik a dicséret. De biztos vagyok benne, hogy ez nem csak az én érdemem. Benne vannak a kollégáim, az alapítványunk munkatársai, a programokhoz csatlakozó gyerekek, sőt még a közönség is. Mert hiába pályázunk, hiába készülünk rendezvényekre, ha nincs, akinek átadjuk azt, amit képviselünk. Ezért úgy érzem, hogy ez egy közös siker

 – válaszolt a boon.hu kérdésére a népzenész. Boncsér Gábor neve Miskolcon az óvodásoktól a nyugdíjasokig mindenkinek ismerős lehet. 

Évtizedek óta próbálom a népi kultúrát közvetíteni itt, Miskolcon. Számomra ez nemcsak munka, hanem hivatás és életforma. Ez a díj számomra azt üzeni, hogy ez a tevékenység megérett, és valóban értéket képvisel. Nagyon hálás vagyok, hogy ezt most így visszaigazolták.

Az állami elismerésben részesülteket köszöntötte a városvezetés 08.29.

Fotók: Vajda János

„Ez elsősorban felelősség”

Dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora, történész, volt felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár a Magyar Érdemrend lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést vehette át. A rektor - bár nem Miskolcon született - már tiszteletbeli miskolci polgár. Ahogy elmondta, már többet élt Miskolcon, mint a szülővárosában.

Nyilvánvalóan boldogság és megtiszteltetés ez az elismerés, de számomra elsősorban felelősséget jelent. Ezt a munkát nem tudtam volna egyedül elvégezni. Ez a díj egy kicsit az egyetemé és Miskolc városáé is. Számomra felhatalmazás, hogy a következő években még nagyobb lendülettel dolgozzak.

A jövőről így fogalmazott:

A Miskolci Egyetem most egy expanzív szakaszban van. Egyre több nemzetközi rangsorban jelenünk meg, és a cél az, hogy ez a folyamat ne álljon meg. Ez az elismerés arra ösztönöz, hogy még több erőfeszítést tegyek az intézményért, és hogy tovább erősítsük a miskolci felsőoktatás presztízsét. Ez a kitüntetés tehát nem a múlt, hanem sokkal inkább a jövő felé mutat.

A miskolci kötődésű díjazottak névsora

Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült

  • Dr. Székely László
  • Dr. Horváth Zita
  • Dr. Szabó Norbert Péter
  • Szilvai József Attila

Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült:

  • Dr. Szolyák Péter
  • Kovácsné Fecz Csilla

Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült:

  • Boncsér Gábor
  • Dr. Kissné Gonda Erika
  • Vizsolyiné Kozma Mónika Andrea

Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje kitüntetésben részesült:

  • Dr. Heltai János

Móra Ferenc-díj

  • Dr. Tóth Arnold

Életfa Emlékplakett Ezüst Fokozata kitüntetésben részesült:

  • Gasztonyi Éva

Király Zsiga-díj kitüntetésben részesült:

  • Viszóczky Ilona

Miniszteri Elismerő Oklevél kitüntetésben részesült:

  • Tóth Péter

Nemcsak Miskolc, hanem egész Borsod területéről elismerték a szakembereket. A teljes listát alábbi cikkünkben olvashatja.

Miskolc és a régió további híreiért kövesse a boon.hu-t!

 

boon.hu video

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu