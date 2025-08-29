48 perce
Miskolc büszkeségeit köszöntötték az Avasi Kilátónál - fotók, videó
Az államalapítás ünnepe, augusztus 20-a alkalmából több szaktárcánál is kitüntették a legelhivatottabb szakembereket. A miskolci kiválóságokat a város vezetése is köszöntötte.
Az élet különböző területein, de ugyanolyan elhivatottsággal dolgoznak
Fotó: Vajda János
Az Avasi kilátónál köszöntötte Miskolc város vezetése azokat a miskolci kötődésű szakembereket, akik augusztus 20., az államalapítás ünnepe alkalmából magas rangú állami és szakmai kitüntetést vehettek át. A város büszkeségeinek teljesítménye a kultúra, az oktatás, a közélet és a tudomány területén is példát mutat.
Miskolcért és a miskolciakért
Büszkeséggel és tisztelettel gratulálok mindazoknak a miskolci polgártársainknak, akik augusztus 20-a alkalmából magas rangú állami és szakmai kitüntetésben részesültek. Elhivatottságuk, szakmai munkájuk és közösségért végzett szolgálatuk méltó büszkesége városunknak
– hangsúlyozta köszöntőjében Tóth-Szántai József polgármester.
Öröm számomra, hogy olyan emberek munkáját ismerik el, akik a legkülönbözőbb területeken, de mindig Miskolcért és a miskolciakért dolgoznak. Biztos vagyok abban, hogy ugyanilyen magas színvonalon folytatják a munkát a jövőben is, hozzájárulva ahhoz, hogy városunk tovább erősödjön, és Miskolc jó hírét vigyék szerte az országban és azon túl is.
Az állami elismerésben részesülteket köszöntötte a városvezetés 08.29.Fotók: Vajda János
„Ez a díj a kollégáimé is”
Megkérdeztünk néhány díjazottat, hogy mit jelent számukra ez a kitüntetés. A Herman Ottó Múzeum igazgatója, Dr. Szolyák Péter a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült.
Természetesen nagyon jó érzés, és bevallom, meglepetésként ért a díj. Úgy gondolom, ez nem csupán az én elismerésem, hanem a múzeumé is. Egy ilyen intézmény, ahol több mint száznegyven kolléga dolgozik, csak közös erőfeszítéssel érhet el sikereket. Ezért kicsit sajnálom is, hogy a díjon az én nevem szerepel, és nem a Herman Ottó Múzeumé. A kollégáim tudása, energiája és mindennapi munkája nélkül nem kaptam volna meg ezt a kitüntetést.
Az igazgató szerint egy ilyen elismerés egyszerre inspiráció és felelősség.
Ez a díj inspiráció, de ugyanakkor felelősség is. Amíg az ember halad előre, hajtja a bizonyítási vágy, de amikor elismerik, onnantól meg kell felelni az elvárásoknak. Én abban bízom, hogy a kollégáim továbbra is támogatnak, és az új terveinket legalább olyan sikeresen tudjuk majd megvalósítani, mint az elmúlt években.
„Ez közös siker”
Boncsér Gábor, a Számadó Zenekar művészeti vezetője, a Bulgárföldi és a Szabó Lőrinc Általános Iskola tanára, valamint a Tradíció Edukáció Alapítvány elnöke Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült.
Nagyon jó érzés, ha az ember munkáját elismerik. Legyen az gyerek vagy felnőtt, mindenkinek jól esik a dicséret. De biztos vagyok benne, hogy ez nem csak az én érdemem. Benne vannak a kollégáim, az alapítványunk munkatársai, a programokhoz csatlakozó gyerekek, sőt még a közönség is. Mert hiába pályázunk, hiába készülünk rendezvényekre, ha nincs, akinek átadjuk azt, amit képviselünk. Ezért úgy érzem, hogy ez egy közös siker
– válaszolt a boon.hu kérdésére a népzenész. Boncsér Gábor neve Miskolcon az óvodásoktól a nyugdíjasokig mindenkinek ismerős lehet.
Évtizedek óta próbálom a népi kultúrát közvetíteni itt, Miskolcon. Számomra ez nemcsak munka, hanem hivatás és életforma. Ez a díj számomra azt üzeni, hogy ez a tevékenység megérett, és valóban értéket képvisel. Nagyon hálás vagyok, hogy ezt most így visszaigazolták.
Az állami elismerésben részesülteket köszöntötte a városvezetés 08.29.Fotók: Vajda János
„Ez elsősorban felelősség”
Dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora, történész, volt felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár a Magyar Érdemrend lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést vehette át. A rektor - bár nem Miskolcon született - már tiszteletbeli miskolci polgár. Ahogy elmondta, már többet élt Miskolcon, mint a szülővárosában.
Nyilvánvalóan boldogság és megtiszteltetés ez az elismerés, de számomra elsősorban felelősséget jelent. Ezt a munkát nem tudtam volna egyedül elvégezni. Ez a díj egy kicsit az egyetemé és Miskolc városáé is. Számomra felhatalmazás, hogy a következő években még nagyobb lendülettel dolgozzak.
A jövőről így fogalmazott:
A Miskolci Egyetem most egy expanzív szakaszban van. Egyre több nemzetközi rangsorban jelenünk meg, és a cél az, hogy ez a folyamat ne álljon meg. Ez az elismerés arra ösztönöz, hogy még több erőfeszítést tegyek az intézményért, és hogy tovább erősítsük a miskolci felsőoktatás presztízsét. Ez a kitüntetés tehát nem a múlt, hanem sokkal inkább a jövő felé mutat.
A miskolci kötődésű díjazottak névsora
Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült
- Dr. Székely László
- Dr. Horváth Zita
- Dr. Szabó Norbert Péter
- Szilvai József Attila
Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült:
- Dr. Szolyák Péter
- Kovácsné Fecz Csilla
Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült:
- Boncsér Gábor
- Dr. Kissné Gonda Erika
- Vizsolyiné Kozma Mónika Andrea
Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje kitüntetésben részesült:
- Dr. Heltai János
Móra Ferenc-díj
- Dr. Tóth Arnold
Életfa Emlékplakett Ezüst Fokozata kitüntetésben részesült:
- Gasztonyi Éva
Király Zsiga-díj kitüntetésben részesült:
- Viszóczky Ilona
Miniszteri Elismerő Oklevél kitüntetésben részesült:
- Tóth Péter
Nemcsak Miskolc, hanem egész Borsod területéről elismerték a szakembereket. A teljes listát alábbi cikkünkben olvashatja.
Ők kaptak állami kitüntetést vármegyénkből a nemzeti ünnep alkalmából - frissítve
