Elismerés

59 perce

A Fenntarthatósági szimbóluma megint Miskolcé (is)

Újra Fenntarthatóság szimbóluma-díjas a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. A MiReHu-nak már több elismerést hozott a „Mentés másként” kampánya.

Boon.hu

Hatodszor hirdették meg a „Fenntarthatóság szimbóluma” pályázatot. A versenyre érkezett nevezésekből idén húsz pályázó nyert, hét kategóriában. A MiReHu a „CSR környezeti” kategóriában nyert díjat a „Mentés másként” elnevezésű kampányával, amelyet a tavalyi Európai Hulladékcsökkentési Hét (EWWR) kiemelt témájához, az ételpazarlás megelőzéséhez kapcsolódva valósított meg.

mirehu
A MiReHu már több elismerést begyűjtött a „mentés másként” kampányával
Forrás: MiReHu

A MiReHu-nak bejött a „Mentés másként”

A Trade magazin hatodszor hirdette meg a Fenntarthatóság szimbóluma pályázatot. Ez alkalommal a megmérettetésben kiemelt fókuszt kaptak az alaptevékenység mellett tett vállalások és a kimutatható, pozitív változást igazoló mérőszámok, adatok, amelyek alátámasztják, hogy a címet elnyerő pályázó a többi vállalat számára mintaértékű lépésekkel fenntarthatósági példaként jelenik meg, vagy az általa gyártott márka milyen formában támogatja a fenntarthatóságot. 
Az idei díjazottak, köztük a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. képviselői a Business Days 2025 konferencián, 2025. szeptember 24-én, Tapolcán, a Hunguest Hotel Pelionban vehetik át a szakmai zsűri jelenlétében az elismerő okleveleket és különdíjakat.

A Fenntarthatóság szimbóluma verseny célja, hogy a pályázatok által minden évben minél több olyan sikeres projekt kerüljön bemutatásra a Trade magazin platformjain, amelyek hozzájárulnak egy fenntarthatóbb jövő eléréséhez az ESG szabály rendszert szem előtt tartva. 

A „Fenntarthatóság szimbóluma” díj megint Miskolcra (is) kerül
Forrás: Trade Magazin

A 2025-ös nyertesek:

Termék kategória

  • Assist-Trend Kft.    Zero-termékek a professzionális higiéniában
  • Bibo Franchise Kft.    A környezetbarát műanyag
  • HARTMANN-RICO Hungária Kft.    MoliCare® mosható nedvszívó alsóneműk
  • Herbow International Zrt.    Souldrops baby drop hipoallergén-szenzitív mosószer család

Szolgáltatás kategória

  • E.ON Drive Infrastructure Hungary    Zöld energia, országos töltőhálózat – fenntartható mobilitás mindenkinek
  • Revo Union Kft.    Piacvezető újrahasználati rendszerek

Technológiai megoldás, folyamat kategória

  • SPAR Magyarország Kft.    Innovatív technológiai megoldások a műanyaghasználat csökkentésére a SPAR Magyarországnál

CSR környezeti kategória

  • VPK Packaging    CO2 kalkulátor – a fenntartható csomagolás jövője
  • Zwack Unicum Nyrt.és a 10 millió Fa Alapítvány  „Egy korty természet minden napra” Zwack és a 10 millió Fa közös küldetése / Miyawaki-erdők telepítése a fenntartható Magyarországért
  • MiReHu Nonprofit Kft.    Mentés másként
  • Master Good Cégcsoport    Körforgásos gazdasági modell megvalósítása, a fenntarthatóság iránti elkötelezettség jegyében
  • Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.  Partifecske költőhely a gyárterületen
  • Rossmann Magyarország Kft.  Rossmann x Respray spray újratöltő automata

CSR társadalmi kategória

  • AUCHAN Magyarország Kft.    MégJó! Kampány
  • E.ON Hungária Energetikai Zrt.    Föld bajnokai
  • Essity Hungary Kft.    Libresse női egészség CSR program
  • K&H Bank    K&H életrevalók program
  • K&H Bank    K&H mozdulj! az év tesitanára program
  • Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt.    „Körforgásban a diákokkal” – edukáció a körforgásos gazdaságért
  • Tesco-Global Áruházak Zrt.    „Start a jövőért”: 57 millió forint országszerte a Tescótól a gyerekek, fiatalok és a közösségek jövőjére

 

