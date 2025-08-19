A Fenntarthatósági szimbóluma megint Miskolcé (is)

Hatodszor hirdették meg a „Fenntarthatóság szimbóluma” pályázatot. A versenyre érkezett nevezésekből idén húsz pályázó nyert, hét kategóriában. A MiReHu a „CSR környezeti” kategóriában nyert díjat a „Mentés másként” elnevezésű kampányával, amelyet a tavalyi Európai Hulladékcsökkentési Hét (EWWR) kiemelt témájához, az ételpazarlás megelőzéséhez kapcsolódva valósított meg.

A MiReHu már több elismerést begyűjtött a „mentés másként” kampányával

A MiReHu-nak bejött a „Mentés másként”

A Trade magazin hatodszor hirdette meg a Fenntarthatóság szimbóluma pályázatot. Ez alkalommal a megmérettetésben kiemelt fókuszt kaptak az alaptevékenység mellett tett vállalások és a kimutatható, pozitív változást igazoló mérőszámok, adatok, amelyek alátámasztják, hogy a címet elnyerő pályázó a többi vállalat számára mintaértékű lépésekkel fenntarthatósági példaként jelenik meg, vagy az általa gyártott márka milyen formában támogatja a fenntarthatóságot.

Az idei díjazottak, köztük a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. képviselői a Business Days 2025 konferencián, 2025. szeptember 24-én, Tapolcán, a Hunguest Hotel Pelionban vehetik át a szakmai zsűri jelenlétében az elismerő okleveleket és különdíjakat.