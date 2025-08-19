55 perce
A Fenntarthatósági szimbóluma megint Miskolcé (is)
Újra Fenntarthatóság szimbóluma-díjas a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. A MiReHu-nak már több elismerést hozott a „Mentés másként” kampánya.
Hatodszor hirdették meg a „Fenntarthatóság szimbóluma” pályázatot. A versenyre érkezett nevezésekből idén húsz pályázó nyert, hét kategóriában. A MiReHu a „CSR környezeti” kategóriában nyert díjat a „Mentés másként” elnevezésű kampányával, amelyet a tavalyi Európai Hulladékcsökkentési Hét (EWWR) kiemelt témájához, az ételpazarlás megelőzéséhez kapcsolódva valósított meg.
A MiReHu-nak bejött a „Mentés másként”
A Trade magazin hatodszor hirdette meg a Fenntarthatóság szimbóluma pályázatot. Ez alkalommal a megmérettetésben kiemelt fókuszt kaptak az alaptevékenység mellett tett vállalások és a kimutatható, pozitív változást igazoló mérőszámok, adatok, amelyek alátámasztják, hogy a címet elnyerő pályázó a többi vállalat számára mintaértékű lépésekkel fenntarthatósági példaként jelenik meg, vagy az általa gyártott márka milyen formában támogatja a fenntarthatóságot.
Az idei díjazottak, köztük a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. képviselői a Business Days 2025 konferencián, 2025. szeptember 24-én, Tapolcán, a Hunguest Hotel Pelionban vehetik át a szakmai zsűri jelenlétében az elismerő okleveleket és különdíjakat.
Elismerésben részesült a miskolci cég, már negyedszer zsebelte be a díjat
A Fenntarthatóság szimbóluma verseny célja, hogy a pályázatok által minden évben minél több olyan sikeres projekt kerüljön bemutatásra a Trade magazin platformjain, amelyek hozzájárulnak egy fenntarthatóbb jövő eléréséhez az ESG szabály rendszert szem előtt tartva.
A 2025-ös nyertesek:
Termék kategória
- Assist-Trend Kft. Zero-termékek a professzionális higiéniában
- Bibo Franchise Kft. A környezetbarát műanyag
- HARTMANN-RICO Hungária Kft. MoliCare® mosható nedvszívó alsóneműk
- Herbow International Zrt. Souldrops baby drop hipoallergén-szenzitív mosószer család
Szolgáltatás kategória
- E.ON Drive Infrastructure Hungary Zöld energia, országos töltőhálózat – fenntartható mobilitás mindenkinek
- Revo Union Kft. Piacvezető újrahasználati rendszerek
Technológiai megoldás, folyamat kategória
- SPAR Magyarország Kft. Innovatív technológiai megoldások a műanyaghasználat csökkentésére a SPAR Magyarországnál
CSR környezeti kategória
- VPK Packaging CO2 kalkulátor – a fenntartható csomagolás jövője
- Zwack Unicum Nyrt.és a 10 millió Fa Alapítvány „Egy korty természet minden napra” Zwack és a 10 millió Fa közös küldetése / Miyawaki-erdők telepítése a fenntartható Magyarországért
- MiReHu Nonprofit Kft. Mentés másként
- Master Good Cégcsoport Körforgásos gazdasági modell megvalósítása, a fenntarthatóság iránti elkötelezettség jegyében
- Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. Partifecske költőhely a gyárterületen
- Rossmann Magyarország Kft. Rossmann x Respray spray újratöltő automata
CSR társadalmi kategória
- AUCHAN Magyarország Kft. MégJó! Kampány
- E.ON Hungária Energetikai Zrt. Föld bajnokai
- Essity Hungary Kft. Libresse női egészség CSR program
- K&H Bank K&H életrevalók program
- K&H Bank K&H mozdulj! az év tesitanára program
- Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt. „Körforgásban a diákokkal” – edukáció a körforgásos gazdaságért
- Tesco-Global Áruházak Zrt. „Start a jövőért”: 57 millió forint országszerte a Tescótól a gyerekek, fiatalok és a közösségek jövőjére
