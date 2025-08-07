augusztus 7., csütörtök

Rendelet

1 órája

A kormányhivatallal közösen korrigálja Mezőkeresztes az önazonossági törvény kapcsán alkotott rendeletét

Zajlik a települési önazonossági törvény "próbaüzeme". Erről beszélt Navracsics Tibor, közigazgatási miniszter az InfoRádióban, megemlítve Mezőkeresztes példáját.

Boon.hu
A kormányhivatallal közösen korrigálja Mezőkeresztes az önazonossági törvény kapcsán alkotott rendeletét

Navracsics Tibor az InfóRádióban beszélt az önazonossági törvényről

Fotó: Vida Márton Péter

Zajlik a települési önazonossági törvény "próbaüzeme". Ennek során ha a települések vezetői által hozott helyi döntésekkel kapcsolatban jogszabálysértés vagy alaptörvényellenesség merül fel, akkor a jogérvényesítő intézmények eljárnak, utána pedig az illetékes hivatalok jelzése után lehet korrigálni a helyi rendeletet, ahogy Mezőkeresztes esetében is látni lehetett – fogalmazott az InfoRádióban Navracsics Tibor, közigazgatási és területfejlesztési miniszter, számolt be róla az Infostart.

mezőkeresztes
Mezőkeresztes rendeletét finomítják még
Fotó: Vajda János

Mezőkeresztes együtt dolgozik a kormányhivatallal

Hatályon kívül is helyezte a mezőkeresztesi önkormányzat a vitatott rendeletet, és most a kormányhivatallal együtt dolgozik azon, hogy a település elképzelései találkozzanak az alaptörvény szellemiségével. Ezért úgy gondolom, hogy rendben mennek a dolgok

– tette hozzá.

Mivel új jogintézményről van szó, a próbaidőszak hosszabb ideig tart, hiszen az önkormányzatok is próbálgatják, hogy meddig terjed a mozgásterük. 

A kormányzat meg kívánja adni nekik a lehető legnagyobb mozgásteret, amit a jogállamiság, illetve az alaptörvény lehetővé tesz.

A mezőkeresztesi és más eseteket látva arról is beszélt, hogy mennyire egyeznek a helyi szándékok a jogalkotói törekvéssel. További részletek, illetve az InfoRádiós beszélgetés az Infostarton olvasható, hallgatható meg.

 

