Megvalósította gyermekkori álmát és meteorológus lett

Hogyan lesz egy szakácsból meteorológus? Dr. Rázsi Andrással, Galambos Eszter újságíró beszélgetett.

Dr. Rázsi András meteorológus volt a vendégünk

Fotó: Takács József

A beszélgetésből kiderül, hogyan valósul meg egy gyermekkori álom és egy eredetileg szakácskent végzett fiatalból milyen módon válik meteorológus.

A meteorológus, erős matematika és fizika tudással kell hogy rendelkezzen

A podcastből megtudhatjuk azt is, hogy ehhez a szakmához nagyon erős matematika és fizika tudás szükséges és a diplomát "bizony" nem adják ingyen. Kiderül, hogy a csillagoknak Dr. Rázsi András sokkal többet köszönhet, mint egy szenvedélyes hobbit. A hallgatók közelebbről is megismerkedhetnek azzal a személlyel, aki hétről hétre garantálja lapunknak és online felületünknek a boon.hu-nak a megbízható időjárás-jelentést.