Megvalósította gyermekkori álmát és meteorológus lett
A boon.hu követői gyakran olvashatják a nevét, hiszen hetente kérünk tőle meteorológiai szakvéleményt. Dr. Rázsi András meteorológus volt podcastünk vendége.
Dr. Rázsi Andrással Galambos Eszter újságíró beszélgetett
Fotó: Takács József
Hogyan lesz egy szakácsból meteorológus? Dr. Rázsi Andrással, Galambos Eszter újságíró beszélgetett.
A beszélgetésből kiderül, hogyan valósul meg egy gyermekkori álom és egy eredetileg szakácskent végzett fiatalból milyen módon válik meteorológus.
A meteorológus, erős matematika és fizika tudással kell hogy rendelkezzen
A podcastből megtudhatjuk azt is, hogy ehhez a szakmához nagyon erős matematika és fizika tudás szükséges és a diplomát "bizony" nem adják ingyen. Kiderül, hogy a csillagoknak Dr. Rázsi András sokkal többet köszönhet, mint egy szenvedélyes hobbit. A hallgatók közelebbről is megismerkedhetnek azzal a személlyel, aki hétről hétre garantálja lapunknak és online felületünknek a boon.hu-nak a megbízható időjárás-jelentést.
boon.hu PODCAST
