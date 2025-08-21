augusztus 21., csütörtök

boon.hu PODCAST

45 perce

Megvalósította gyermekkori álmát és meteorológus lett

Címkék#BOON podcast#boon.hu PODCAST#meteorológus#podcast#Rázsi András

A boon.hu követői gyakran olvashatják a nevét, hiszen hetente kérünk tőle meteorológiai szakvéleményt. Dr. Rázsi András meteorológus volt podcastünk vendége.

Galambos Eszter
Megvalósította gyermekkori álmát és meteorológus lett

Dr. Rázsi Andrással Galambos Eszter újságíró beszélgetett

Fotó: Takács József

Hogyan lesz egy szakácsból meteorológus? Dr. Rázsi Andrással, Galambos Eszter újságíró beszélgetett. 

meteorológus
Dr. Rázsi András meteorológus volt a vendégünk
Fotó: Takács József

A beszélgetésből kiderül, hogyan valósul meg egy gyermekkori álom és egy eredetileg szakácskent végzett fiatalból milyen módon válik meteorológus.

A meteorológus, erős matematika és fizika tudással kell hogy rendelkezzen

A podcastből megtudhatjuk azt is, hogy ehhez a szakmához nagyon erős matematika és fizika tudás szükséges és a diplomát "bizony" nem adják ingyen. Kiderül, hogy a csillagoknak Dr. Rázsi András sokkal többet köszönhet, mint egy szenvedélyes hobbit. A hallgatók közelebbről is megismerkedhetnek azzal a személlyel, aki hétről hétre garantálja lapunknak és online felületünknek a boon.hu-nak a megbízható időjárás-jelentést. 

 

 

A dosszié további cikkei
