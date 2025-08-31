Az egyedül élő, neve elhallgatását kérő miskolci nőnek a ChatGPT folyamatosan élete része lett. Minden kérdés, minden felmerülő probléma kapcsán megkérdezte, mindentudó orákulumként kezelte. Úgy érezte, hogy a mesterséges intelligencia jobbá tette az életét. Ezért Kati számára magától értetődő volt, hogy a "szellemvillamos" kapcsán is élete fő támaszát kérdezi.

De nem vette észre, hogy a ChatGPT válasza ezúttal nem igaz.

ChatGPT a nagy mesemondó

Kati kérdésére a ChatGPT ezt írta a miskolci szellemvillamos „legendájáról":

A helyiek szerint Miskolcon, amikor éjfél után elcsendesedik a város, néha feltűnik egy villamos, amely nincs benne a menetrendben. Vakítóan sápadt fénnyel világít, és mintha ködből lenne szőve az egész. Az utasok áttetsző alakok, akik némán ülnek a padokon, mintha a múltból maradtak volna itt.

- állította a mesterséges intelligencia.

Kati Miskolcon esti műszakos is szokott lenni egy építőanyag-kereskedés irodájában. Ilyenkor egyedül megy haza a miskolci 1-es villamos vonalán, sötétben, amikor az utcák már kihaltak. A következő késő esti hazamenetelkor a háta mögül villamos hangot hallott, hátrakapta a fejét, de üres volt az utca. Ekkor eszébe jutott a ChatGPT válasza a szellemvillamosról. Halálra rémült. Sietni, majd futni kezdett. Rémülten ért haza, és zárta be az ajtaját.

Egyből megnyitottam a ChatGPT-t, ahol további dolgokat kérdeztem a villamosról. Rémültem láttam, hogy amiket ír, a hangok és árnyékok megegyeznek a para élményemmel.

- nyilatkozta Kati a Ripostnak.

Ezután napokig nem mert kimozdulni a lakásából. Volt olyan, hogy rémálma volt a villamosról. Ezután nem aludt. Később az is előfordult, hogy már ébren is látta az utcán zakatoló sápadt fényű kísértetvillamost. Végül az egyetlen közelebbi ismerőse, egy kolléganője látogatta meg, aki segített rajta.

Neki mertem beszélni erről a rohadt rémről. Mire elárulta, hogy a szellemvillamos a valódi miskolci 1-es villamos. Legtöbbször kanyarodáskor tűnik fel, teljesen váratlanul. A gyanútlan autóvezetők nagy ellensége. Ezért nevezik így. Nem értettem. Akkor miről beszél a ChatGPT?

Kati ezután a Redditen is rákérdezett a témára. Sokan reagáltak, hogy soha nem hallották a miskolci szellemvillamos urbán legendát.

Kati bizalma ezután megcsappant imádott ChatGPT-jében. De legalább többet nem kísértette a villamos.

