A forradalom Miskolcról indul – itt a magyar MI, ami átírja a városok jövőjét

A mesterséges intelligencia új kapukat nyithat meg

A cél egyértelmű: élhetőbb, hatékonyabb és fenntarthatóbb városok létrehozása, ahol a legmodernebb technológiák nemcsak a nagyvárosok, hanem a kisebb települések mindennapjait is jobbá teszik.

Mindennapi megoldások

Prof. Dr. Palkovics Lászó, a mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos szerint az MI alapú fejlesztések sikeréhez adat, számítási teljesítmény, pénzügyi háttér és szándék szükséges.

Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere kiemelte, hogy a városok értékét ma már nemcsak az utak és épületek, hanem a digitális rendszerek minősége is meghatározza.

Miskolcnak nem egyet kell lépnie előre, hanem hármat-négyet, és ehhez olyan felkészült, innovatív gondolkodású emberekre van szükség, mint akik ebben a programban részt vesznek

– fogalmazott.

Oktatás és tudatosítás

A Gábor Dénes Egyetem elnöke, Dietz Ferenc elmondta, hogy az elmúlt években a dróntechnológia, a kiberbiztonság és a digitális oktatás terén is komoly előrelépéseket tettek, és létrehozták a Gábor Dénes Mesterséges Intelligencia Tudásközpontot. Az általuk indított ingyenes MI-alapismereti képzés már most nagy sikert aratott és számos vállalat, minisztérium, valamint hatóság tervezi, hogy beépíti belső képzési rendszerébe.

Egyedülálló városi összefogás

A platform alapító városai között Miskolc mellett Budakeszi, Salgótarján, Veszprém, Debrecen, Eger, Zalaegerszeg, Kaposvár és a határon túlról Csíkszerda is szerepel.

A tervek szerint a platform növeli majd az önkormányzatok hatékonyságát, élénkíti a helyi gazdaságot új munkahelyek teremtésével, és fejleszti a digitális írástudást és az adatvezérelt döntéshozatalt.