1 órája
A forradalom Miskolcról indul – itt a magyar MI, ami átírja a városok jövőjét
Miskolc elindult a jövő felé. A mesterséges intelligencia bevonásával a közszolgáltatások új korszak a nyílik majd meg.
Miskolc városának kezdeményezésére – a Gábor Dénes Egyetem, a HUN-REN SZTAKI, valamint több hazai és határon túli önkormányzat és szakmai partner részvételével – hivatalosan megalakult az UrbanTech Platform, amely a városi innováció, a mesterséges intelligencia (MI), a digitalizáció és az adatvezérelt közszolgáltatások terén kínál új együttműködési keretet. Ez új korszakát fogja megnyitni a közszolgáltatásoknak, tájékoztatta a városháza a boon.hu-t.
A mesterséges intelligencia új kapukat nyithat meg
A cél egyértelmű: élhetőbb, hatékonyabb és fenntarthatóbb városok létrehozása, ahol a legmodernebb technológiák nemcsak a nagyvárosok, hanem a kisebb települések mindennapjait is jobbá teszik.
Mindennapi megoldások
Prof. Dr. Palkovics Lászó, a mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos szerint az MI alapú fejlesztések sikeréhez adat, számítási teljesítmény, pénzügyi háttér és szándék szükséges.
Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere kiemelte, hogy a városok értékét ma már nemcsak az utak és épületek, hanem a digitális rendszerek minősége is meghatározza.
Miskolcnak nem egyet kell lépnie előre, hanem hármat-négyet, és ehhez olyan felkészült, innovatív gondolkodású emberekre van szükség, mint akik ebben a programban részt vesznek
– fogalmazott.
Oktatás és tudatosítás
A Gábor Dénes Egyetem elnöke, Dietz Ferenc elmondta, hogy az elmúlt években a dróntechnológia, a kiberbiztonság és a digitális oktatás terén is komoly előrelépéseket tettek, és létrehozták a Gábor Dénes Mesterséges Intelligencia Tudásközpontot. Az általuk indított ingyenes MI-alapismereti képzés már most nagy sikert aratott és számos vállalat, minisztérium, valamint hatóság tervezi, hogy beépíti belső képzési rendszerébe.
Egyedülálló városi összefogás
A platform alapító városai között Miskolc mellett Budakeszi, Salgótarján, Veszprém, Debrecen, Eger, Zalaegerszeg, Kaposvár és a határon túlról Csíkszerda is szerepel.
A tervek szerint a platform növeli majd az önkormányzatok hatékonyságát, élénkíti a helyi gazdaságot új munkahelyek teremtésével, és fejleszti a digitális írástudást és az adatvezérelt döntéshozatalt.