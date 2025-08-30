1 órája
Nagyon mélyen kell a zsebébe nyúlni, ha mindezeket nem tudja!
Kellemetlen plusz költséggel járhat, ha elbontatják, miután megépítetted. Utánajártunk a melléképület építésének szabályainak.
Sokan úgy vélik, hogy melléképületet – legyen az garázs, sufni vagy műhely – engedély nélkül bárhol, bármikor megépíthetnek. Ez azonban nem teljesen igaz. Az engedélymentesség csak bizonyos feltételek fennállása mellett alkalmazható, és az építményekre ugyanúgy vonatkoznak a helyi előírások.
Hogyan néz ki most a szabályozás?
Míg 2024 őszéig a szabályozás általában azt sorolja fel, mikor nem kell engedély, addig a mostani helyzet már más.
Megfordult ugyanis a logika, ma már azt írják elő, hogy milyen épületekhez kötelező engedélyt kérni. Ez átértékelést igényel, mivel nem minden épülettípus esik egyértelműen egyik vagy másik kategóriába, így különösen fontos a helyi szabályok ismerete – írja a 24.hu
Engedély nélkül építhetők, de csak feltétellel
Az aktuális jogszabályok szerint melléképület, például garázs vagy tároló engedély nélkül is építhető, ha az alábbiakat betartod:
- A hasznos alapterület nem haladja meg a 35 négyzetmétert
- Magastető esetén a gerincmagasság legfeljebb 4,5 méter
- Lapostető esetén a párkánymagasság legfeljebb 3,5 méter
Ugyanakkor ezek az előírások csupán alapszintű keretet adnak. A helyi építési szabályzatok sok egyéb tényezőt is előírhatnak, például:
- Hány épület lehet a telken
- A beépítettség maximális százaléka
- Hová helyezhető el az építmény
- Előkertekbe vonatkozó korlátozások
Melléképület építése tájékozódás nélkül
Ha valaki nem veszi figyelembe a helyi előírásokat, könnyen belefuthat abba, hogy az építményt utólag lebontatják.
Ez nemcsak bosszúságot, hanem jelentős többletköltséget is eredményezhet, akár a duplájára is duzzadhat a végösszeg.
Érdemes pontosan felmérni a tervezett épület méreteit az alapterületet, a tetőformát és a magasságot figyelembe véve. Ez után ezt össze kell vetni a helyi építési szabályzattal.
A miskolciak számára ezt meg lehet találni a Városgazda oldalán.
