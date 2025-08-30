Nagyon mélyen kell a zsebébe nyúlni, ha mindezeket nem tudja!

augusztus 30., szombat

Kellemetlen plusz költséggel járhat, ha elbontatják, miután megépítetted. Utánajártunk a melléképület építésének szabályainak.

Borbély Gergely

Sokan úgy vélik, hogy melléképületet – legyen az garázs, sufni vagy műhely – engedély nélkül bárhol, bármikor megépíthetnek. Ez azonban nem teljesen igaz. Az engedélymentesség csak bizonyos feltételek fennállása mellett alkalmazható, és az építményekre ugyanúgy vonatkoznak a helyi előírások.

Nem lehet akárhogy melléképületet építeni.
A melléképület szabályairól érdemes előbb tájékozódni (A kép illusztráció)
Fotó: Mészáros János

Hogyan néz ki most a szabályozás?

Míg 2024 őszéig a szabályozás általában azt sorolja fel, mikor nem kell engedély, addig a mostani helyzet már más.

 Megfordult ugyanis a logika, ma már azt írják elő, hogy milyen épületekhez kötelező engedélyt kérni. Ez átértékelést igényel, mivel nem minden épülettípus esik egyértelműen egyik vagy másik kategóriába, így különösen fontos a helyi szabályok ismerete – írja a 24.hu

Engedély nélkül építhetők, de csak feltétellel

Az aktuális jogszabályok szerint melléképület, például garázs vagy tároló engedély nélkül is építhető, ha az alábbiakat betartod:

  • A hasznos alapterület nem haladja meg a 35 négyzetmétert
  • Magastető esetén a gerincmagasság legfeljebb 4,5 méter
  • Lapostető esetén a párkánymagasság legfeljebb 3,5 méter

Ugyanakkor ezek az előírások csupán alapszintű keretet adnak. A helyi építési szabályzatok sok egyéb tényezőt is előírhatnak, például:

  • Hány épület lehet a telken
  • A beépítettség maximális százaléka
  • Hová helyezhető el az építmény
  • Előkertekbe vonatkozó korlátozások

Melléképület építése tájékozódás nélkül

Ha valaki nem veszi figyelembe a helyi előírásokat, könnyen belefuthat abba, hogy az építményt utólag lebontatják.

 Ez nemcsak bosszúságot, hanem jelentős többletköltséget is eredményezhet, akár a duplájára is duzzadhat a végösszeg.

Érdemes pontosan felmérni a tervezett épület méreteit az alapterületet, a tetőformát és a magasságot figyelembe véve. Ez után ezt össze kell vetni a helyi építési szabályzattal.

A miskolciak számára ezt meg lehet találni a Városgazda oldalán.

 

