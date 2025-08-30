Nagyon mélyen kell a zsebébe nyúlni, ha mindezeket nem tudja!

Hogyan néz ki most a szabályozás?

Míg 2024 őszéig a szabályozás általában azt sorolja fel, mikor nem kell engedély, addig a mostani helyzet már más.

Megfordult ugyanis a logika, ma már azt írják elő, hogy milyen épületekhez kötelező engedélyt kérni. Ez átértékelést igényel, mivel nem minden épülettípus esik egyértelműen egyik vagy másik kategóriába, így különösen fontos a helyi szabályok ismerete – írja a 24.hu

Engedély nélkül építhetők, de csak feltétellel

Az aktuális jogszabályok szerint melléképület, például garázs vagy tároló engedély nélkül is építhető, ha az alábbiakat betartod:

A hasznos alapterület nem haladja meg a 35 négyzetmétert

Magastető esetén a gerincmagasság legfeljebb 4,5 méter

Lapostető esetén a párkánymagasság legfeljebb 3,5 méter

Ugyanakkor ezek az előírások csupán alapszintű keretet adnak. A helyi építési szabályzatok sok egyéb tényezőt is előírhatnak, például:

Hány épület lehet a telken

A beépítettség maximális százaléka

Hová helyezhető el az építmény

Előkertekbe vonatkozó korlátozások

Melléképület építése tájékozódás nélkül

Ha valaki nem veszi figyelembe a helyi előírásokat, könnyen belefuthat abba, hogy az építményt utólag lebontatják.

Ez nemcsak bosszúságot, hanem jelentős többletköltséget is eredményezhet, akár a duplájára is duzzadhat a végösszeg.

Érdemes pontosan felmérni a tervezett épület méreteit az alapterületet, a tetőformát és a magasságot figyelembe véve. Ez után ezt össze kell vetni a helyi építési szabályzattal.

A miskolciak számára ezt meg lehet találni a Városgazda oldalán.