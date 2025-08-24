1 órája
Hétfőtől nem lesz meleg víz ebben a miskolci városrészben
Vezetéket cserél a Mihő. Négy napon át szünetel a melegvíz-szolgáltatás a lakótelepen.
Távhővezeték korszerűsítési munkálatok miatt augusztus 25-28.között nem lesz meleg víz a miskolci bulgárföldi lakótelepen, olvasható a hír a miskolci távhőszolgáltató Mihő Kft. honlapján. Mint írják: a vezetékcsere munkálataihoz kapcsolódó kellemetlenségek miatt ügyfeleik szíves megértését és türelmét kérik.
A meleg víz elzárása a munkálatok egyik fázisa
A távhőszolgáltatás biztonságának növelése érdekében augusztus negyedikétől kezdte meg a cég a bulgárföldi távfűtési vezeték korszerűsítését. A meleg víz elzárása a munkálatok következő fázisa. A munkavégzéssel érintett közterületet a munkavégzést követően a lehető leghamarabb helyreállítják, ígéri a Mihő által megbízott vállalkozó. A vezetékcsere utáni helyreállítások végső határideje szeptember 30.
