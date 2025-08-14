augusztus 14., csütörtök

A tűzoltóparancsnok szétlőtte a szigetet! + fotók és videók a helyszínről

A tűzoltóparancsnok maga fogta kezébe a fecskendőt és ráirányította egyenesen a hordalékszigetre... Hogy mi történt ezután, és egyáltalán miért történt a szokatlan beavatkozás: ezt néztük meg saját szemünkkel csütörtökön reggel Diósgyőrben. Mederkotrás level100!

Fotó: TAKACS JOCI

Az elmúlt két-három évben a szokottnál is jobban feltorlódott a hordalék a Szinva Diósgyőrben, a II. János Pál pápa tér mellett kialakított szélesedésében. Részben pont azért, mert a tágasabb mederszakaszon lelassul a víz és lerakódik mindaz az uszadék, elsősorban a Bükk felől érkező faágak és egyéb hulladék, ami aztán valósággal összeállt egy hatalmas szigetté. Ezt, mielőtt végképp eltorlaszolná a vízfolyást, mindenképp el kellett távolítani. A Városgazda Kft. csütörtökön szokatlan módszerrel tett kísérletet a mederkotrásra, ami cikkünk megjelenése idején is még bőven tart, vélhetően egész nap.

Mederkotrás, rendkívül módszerekkel, a diósgyőri Szinva-szakaszon
Mederkotrás, rendkívül módszerekkel, a diósgyőri Szinva-szakaszon.
Fotó: Takács József

Mederkotrás, ötszörösre emelkedő nyomással

Tekintve, hogy a mederbe nemigen lehet a környéken – mint ahogy a Szinva városi szakaszán a legtöbb helyen – munkagépekkel lemenni, ezért kellett különleges módszert találni a hordaléksziget eltávolítására. Az első és legnehezebb fázis: fellazítani az összetömörödött anyagot, ami alul főleg faágakból áll, felette mintegy 15 centi iszapból és a tetején zöldellő fűszőnyegből. A megoldás az lett, hogy az önkormányzati városüzemeltető cég megbízta a Felsőzsolcai Önkéntes Tűzoltó Egyesületet, essenek neki a nagynyomású fecskendővel a kiterjedt halomnak. Mondván, a végén a fellazított anyagot vagy leviszi magától a vízfolyam, vagy kézi erővel tudnak majd besegíteni hozzá a városgazdások.

A zsolcai tűzoltóparancsnok maga kezelte a tűzoltófecskendőt, amit először 5 bár nyomásúra állítottak. A terv az, hogy délután már ötször akkora nyomással fogják „elfújni” a törmeléket a helyszínről.

Kipucolták a Szinva-patak medrét Miskolcon

Fotók: Takács József
Hollósy András és Hojnyák Dávid képviselők
Fotó: Takács József

– Az időjárásnak is betudhatóan úgy alakult, hogy mostanra, amikor közeledik az államalapító Szent István ünnepe, vagy a Mária búcsú, méltatlan állapotban került a Diósgyőr központjában kialakított dísztér környezete, a patakmeder. Ezért kezdeményeztük a gyors beavatkozást, a hordaléksziget jelentette havária elhárítását – ismertette a beavatkozás hátterét a Boon.hu érdeklődésére Hollósy András. A városi 12-es választókörzet képviselője 17. körzetbeli képviselőtársával, Hojnyák Dáviddal együtt finanszírozta, úgynevezett egyéni képviselői alapjukból, a veszélyelhárítás körülbelül egymillió forintos költségét. Megtudtuk, a városvezetés részéről Hollósy András mint alpolgármester azt is kezdeményezi, hogy a Szinva-meder hasonló problémáinak megnyugtató, hosszabb távú rendezésére kezdjen az önkormányzat megfelelő programot kidolgozni, ami például zsilipet telepít a Puskás Tivadar utcai híd közelében.

