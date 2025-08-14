A fecskendőt letéve felkapták a lapátot (fotókkal, videóval)

A tűzoltóparancsnok szétlőtte a szigetet – írtuk korábbi cikkünkben, még csütörtökön délelőtt, arra utalva, hogy a felsőzsolcai tűzoltókat hívták segítségül a miskolci városgazdások, lévén a cél az évek alatt összeállt hordaléksziget eltávolítása volt, a nagyobb vízügyi havária megelőzése érdekében. A patak által a Bükk felől összehordott hulladék és egyéb úgy összetorlódott a II. János Pál pápa tér melletti szakaszon, hogy most már nagynyomású vízzel, azaz tűzoltófecskendővel kellett nekiesni. Ezt követően, tekintve hogy semmilyen speciális járművel nem lehet megközelíteni a medret, az önkormányzati szakcég kétkezi munkásai vették kezükbe a dolgot – vagyis a lapátokat. A mederkotrásról szóló délelőtti helyszíni beszámolónk folytatásaként készítettünk délután friss fotógalériát és videót.

Mederkotrás: lapáttal "estek neki" a felgyülemlett hordaléknak Fotó: Takács József

A mederkotrásra szőtt terv rövid távon bevált

A tűzoltók közreműködése „szétrobbantotta” a tíz-húsz méteres hosszú és a mederszélesség felét kitevő hordalékszigetet, de a gyenge sodrású patakfolyás csak részben tudta a felszabadult anyagot levinni magával. Úgyhogy a fecskendő távozása után a Miskolci Városgazda munkatársai léptek színre, hogy több óra kézi munkával – ami a tervek szerint pénteken is folytatódik – eltávolítsák a jónéhány köbméternyi, szeméttel, növényi hulladékkal vegyes iszapot a mederből és a part széléről.